DC-W vs GG-W WPL 2025 Live Toss & Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला, गुजरात जायंट्स को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Delhi Capitals (WPL) vs Gujarat Giants(WPL) Match Scorecard: दिल्ली कैपिटल्स (WPL) बनाम गुजरात जायंट्स (WPL) विमेंस प्रीमियर लीग(Womens Premier League) 2025 का 10वां मुकाबला 25 फरवरी(मंगलवार) को बेंगलुरु(Bengaluru) के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम(M.Chinnaswamy Stadium) में खेला जा रहा हैं. दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लेनिंग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं, गुजरात जायंट्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स अब तक महिला प्रीमियर लीग में चार बार आमने-सामने आ चुके हैं. इनमें से दिल्ली कैपिटल्स ने तीन मुकाबले जीते हैं, जबकि गुजरात जायंट्स को सिर्फ एक जीत नसीब हुई है. यह भी पढ़ें: महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स के बीच होगी काटें की टक्कर, यहां जानें कैसे चुनें बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस

🚨 Toss 🚨 @DelhiCapitals win the toss and elect to bowl against @Giant_Cricket

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

दिल्ली कैपिटल्स (WPL) महिला क्रिकेट टीम: शैफाली वर्मा, मेग लैनिंग (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, मारिज़ैन कप्प, एनाबेल सदरलैंड, जेस जोनासेन, सारा ब्राइस (डब्ल्यू), निकी प्रसाद, शिखा पांडे, तितास साधु, मिन्नू मणि

Here are the Playing XIs for both DC & GG in the WPL 2025! ⚡#DCvGG #WPL2025 #Sportskeeda pic.twitter.com/U30OOog4SR

