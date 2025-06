Canada Beats Bermuda ICC Men's T20 World Cup America 2025 Scorecard: रोमांचक मुकाबले में कनाडा ने बरमूडा को 6 विकेट से हराया,टूर्नामेंट में दर्ज की छठीं जीत; यहां देखें CAN बनाम BER मैच का स्कोरकार्ड

Canada Beats Bermuda ICC Men's T20 World Cup America 2025 Scorecard: आईसीसी मेन्स अमेरिका टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2025 के तहत खेले गए 12वें मुकाबले में कनाडा और बर्मूडा की टीमें आमने-सामने रहीं. यह रोमांचक मुकाबला डलास में खेला गया, जहां बर्मूडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. बर्मूडा की कमान कप्तान डेलन रॉलिन्स के हाथों में थी, जबकि कनाडा की अगुवाई कप्तान साउलिया हर्नांडेज़ ने की. मुकाबला पूरी तरह से कनाडा के पक्ष में गया, जिसने शानदार गेंदबाजी के बाद दमदार बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट से जीत दर्ज की और टूर्नामेंट में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली. मैच में कनाडा के बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों दोनों ने प्रभावशाली प्रदर्शन कर यह दर्शाया कि वे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की दौड़ में एक मज़बूत दावेदार है. यह भी पढ़े: IND vs ENG 1st Test 2025 Day 3 Scorecard, Inning Break: पहली पारी में 465 रनों पर सिमटी इंग्लैंड टीम, जसप्रीत बुमराह ने खोला पंजा, टीम इंडिया को मिली 6 रनों की बढ़त, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

कनाडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बरमूडा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप के मैच का स्कोरकार्ड:

