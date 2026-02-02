Afghanistan Vs Scotland LIVE Score: बेंगलुरु में अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला, यहां जानें लाइव स्कोर

AFG बनाम SCO मुकाबले का स्कोरकार्ड

Afghanistan National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team Scorecard: बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 1 में आज, 2 फरवरी 2026 को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में अफगानिस्तान राष्ट्रिय क्रिकेट टीम और स्कॉटलैंड राष्ट्रिय क्रिकेट टीम आमने-सामने हैं. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए आगामी विश्व कप से पहले अपनी तैयारियों को परखने और रणनीतियों को अंतिम रूप देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

मैच का पूर्वावलोकन और महत्व

यह अभ्यास मैच दोनों टीमों को अपनी बेंच स्ट्रेंथ का परीक्षण करने और विभिन्न खिलाड़ियों को मैच की परिस्थितियों में आज़माने का मौका देगा. अफगानिस्तान, जो हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 श्रृंखला जीतकर शानदार फॉर्म में है, इस मैच में अपनी लय बरकरार रखने की कोशिश करेगा. वहीं, स्कॉटलैंड, जिसने अपने पिछले पांच में से दो मैच जीते हैं और बांग्लादेश के बाहर होने के बाद विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है, अपनी टीम संयोजन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा. बेंगलुरु की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, लेकिन दोपहर में शुरू होने वाले इस मैच में स्पिनरों को भी मदद मिल सकती है.

यहां देखें अफगानिस्तान राष्ट्रिय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रिय क्रिकेट टीम स्कोरकार्ड

टीमों का हालिया प्रदर्शन और प्रमुख खिलाड़ी

अफगानिस्तान की टीम इस समय बेहतरीन लय में है, खासकर वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी टी20 श्रृंखला जीत ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है. टीम के प्रमुख बल्लेबाजों में इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज शामिल हैं, जो हाल के मैचों में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. गेंदबाजी में, राशिद खान और मुजीब उर रहमान जैसे स्पिनर किसी भी बल्लेबाजी क्रम के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. स्कॉटलैंड के लिए, जॉर्ज मुनसे और ब्रैंडन मैकमुलन बल्लेबाजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि ऑलराउंडर माइकल लीस्क भी टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं.

पिच रिपोर्ट और हेड-टू-हेड आंकड़े

बेंगलुरु का बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 1 मैदान पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है. हालांकि, दिन के मैच होने के कारण पिच थोड़ी सूखी हो सकती है, जिससे मध्य ओवरों में स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है. मौसम साफ रहने की उम्मीद है और बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे पूरे 40 ओवर का खेल सुनिश्चित होगा. हेड-टू-हेड आंकड़ों की बात करें तो, टी20 प्रारूप में अफगानिस्तान का पलड़ा भारी रहा है, जिसने स्कॉटलैंड के खिलाफ अपने सभी 6 मैच जीते हैं.