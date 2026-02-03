Iran Unrest: ईरान में बढ़ते तनाव के बीच इंडिगो ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी, 28 फरवरी तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द

(Photo Credits Wikimedia Commons)

Iran Unrest: ईरान में जारी अशांति और पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को देखते हुए भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, इंडिगो (IndiGo) ने बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जॉर्जिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान के प्रमुख शहरों के लिए अपनी उड़ानें 28 फरवरी 2026 तक के लिए रद्द कर दी हैं. इंडिगो ने मंगलवार को एक आधिकारिक 'ट्रैवल एडवाइजरी' जारी कर कहा कि ग्राहकों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था.

इन शहरों की उड़ानें रहेंगी प्रभावित

इंडिगो की ओर से जारी बयान के मुताबिक, निम्नलिखित रूटों पर उड़ानें अगले आदेश तक बंद रहेंगी: यह भी पढ़े: Iran On Donald Trump’s Remark: डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर भड़का ईरान, अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा

ईरान के लिए एडवाइजरी

Travel Advisory In view of the developing situation around Iran, we have made additional adjustments to our flight schedule to ensure a safe and seamless experience for our customers and crew. As part of these measures, IndiGo flights to and from Tbilisi, Almaty, Baku, and… — IndiGo (@IndiGo6E) February 3, 2026

त्बिलिसी (जॉर्जिया)

अल्माटी (कजाकिस्तान)

बाकू (अजरबैजान)

ताशकंद (उज्बेकिस्तान)

एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि जिन यात्रियों की बुकिंग रद्द हुई है, वे इंडिगो की वेबसाइट पर जाकर वैकल्पिक यात्रा विकल्पों का चयन कर सकते हैं या पूरा रिफंड (Full Refund) प्राप्त कर सकते हैं.

ईरान एयरस्पेस से बचने का निर्णय

इंडिगो के अनुसार, भारत से इन चार देशों के लिए उड़ानें आमतौर पर ईरानी हवाई क्षेत्र (Airspace) का उपयोग करती हैं. मौजूदा स्थिति में ईरान के ऊपर से उड़ान भरना जोखिम भरा हो सकता है.

इन रूटों पर संचालित होने वाले Airbus A320neo विमानों की ईंधन क्षमता इतनी नहीं है कि वे ईरानी हवाई क्षेत्र को पूरी तरह बायपास कर वैकल्पिक लंबे रास्तों से उड़ान भर सकें.

वैकल्पिक मार्गों से दूरी और ईंधन की खपत बढ़ने के कारण परिचालन (Operations) तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव नहीं रह गया है.

तनाव का कारण और पृष्ठभूमि

पश्चिम एशिया में यह संकट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा क्षेत्र में युद्धपोत तैनात करने और ईरान को परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने की चेतावनी के बाद गहराया है.

ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि किसी भी हमले का जवाब "क्षेत्रीय युद्ध" के रूप में दिया जाएगा.

ईरान के भीतर भी आर्थिक संकट और महंगाई को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके कारण कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है.

यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

इंडिगो ने कहा है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और सुरक्षा समीक्षा के आधार पर ही भविष्य के फैसले लिए जाएंगे. अन्य भारतीय एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया भी अपने रूटों में बदलाव कर रही हैं, जिससे यूरोप और अमेरिका जाने वाली उड़ानों में 15 से 45 मिनट की देरी हो सकती है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक कर लें.