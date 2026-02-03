8 Opposition MPs Suspended: लोकसभा से 8 विपक्षी सांसद सस्पेंड, कार्यवाही में बाधा डालने और चेयर की तरफ कागज उछालने का आरोप

8 Opposition MPs Suspended: लोकसभा ने मंगलवार को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और चेयर की तरफ कागज उछालने के आरोप में 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के शेष समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. सस्पेंड किए गए सांसदों में अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, सी किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत यादवराव पाडोले, एस वेंकटेश और डीन कुरियाकोस शामिल हैं.
चेयर पर बैठे दिलीप सैकिया ने कहा, "विपक्षी पार्टी को संसद में अपने मुद्दे उठाने का पूरा हक है. सदन में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह सबका है. हालांकि, विरोध के नाम पर सदन को पूरी तरह से बाधित करना और उसकी कार्यवाही को रोकना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है. विपक्षी बेंचों की ओर से भारी नारेबाजी के बीच प्रस्ताव पास हो गया. इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई.
इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन मंगलवार को लद्दाख गतिरोध का मुद्दा उठाया, जबकि चेयर ने बार-बार सिर्फ विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी पेश करने पर आपत्ति जताई थी। इस दौरान लोकसभा में तीखी बहस हुई क्योंकि विपक्षी सांसदों ने भारत-चीन मुद्दे पर केंद्र पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाना जारी रखा.
राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब से जुड़े एक मैगजीन आर्टिकल का हवाला देते हुए लद्दाख गतिरोध का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है और कहा कि नेता विपक्ष होने के नाते, उन्हें बोलने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
राहुल गांधी ने कहा कि मैं 'इजाजत' शब्द पर आपत्ति जता रहा हूं, यह सही शब्द नहीं है। क्योंकि मुझे किसी से बोलने की इजाजत नहीं लेनी है। मैं विपक्ष का नेता हूं, इसलिए, मैं इस पर आपत्ति जता रहा हूं। विपक्षी सांसदों ने चेयर के फैसलों का विरोध जारी रखा और मांग की कि नेता प्रतिपक्ष को इस मुद्दे पर बोलने की इजाजत दी जाए।
राहुल गांधी ने सवाल किया कि राष्ट्रपति का भाषण उस रास्ते के बारे में था जिस पर भारत को चलना है, उस दिशा के बारे में था जिसमें भारत को आगे बढ़ना है। आज, दुनिया के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मुख्य मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच टकराव है। यह हमारे राष्ट्रपति के भाषण और हमारे बजट के लिए बहुत जरूरी है। और, मैं चीन और भारत के बीच जो हुआ और हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी, इस बारे में एक बयान देना चाहता हूँ। मुझे क्यों रोका जा रहा है?
सदन में लगातार नारेबाजी और हंगामे के बीच टीडीपी सांसद जीएम हरीश बालायोगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए। हालांकि, हंगामा नहीं रुका और सदन को दोपहर 3:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो भी हंगामा जारी रहा और आखिरकार सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया.