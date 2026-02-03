Uttar Pradesh Shocker: मरूधर एक्सप्रेस में महिला से छेड़छाड़ और भाई की पिटाई, पुलिस हिरासत से फरार हुआ आरोपी (Watch Video

छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला के भाई को पीटा गया (Photo Credits: X/@SachinGuptaUP)

आगरा: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा (Agra) से कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक गंभीर घटना सामने आई है. मरूधर एक्सप्रेस (Marudhar Express) में एक महिला यात्री के साथ छेड़छाड़ करने और उसके भाई के साथ मारपीट करने वाला मुख्य आरोपी आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) की हिरासत से भाग निकला. इस घटना ने रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के दावों और पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है. यह पूरा विवाद मरूधर एक्सप्रेस के भीतर शुरू हुआ, जब एक युवक ने ट्रेन में सफर कर रही महिला के साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ शुरू कर दी. जब महिला और उसके भाई ने इस व्यवहार का कड़ा विरोध किया, तो आरोपी और उसके साथियों ने उन पर हमला बोल दिया.

आरोपियों ने महिला के भाई की बेरहमी से पिटाई की. हालांकि, परिवार ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावरों में से एक को पकड़ लिया. ट्रेन के आगरा फोर्ट स्टेशन पहुंचते ही, परिजनों ने पकड़े गए आरोपी को जीआरपी अधिकारियों के हवाले कर दिया.

पुलिस हिरासत से फिल्मी अंदाज में फरार

हैरानी की बात यह रही कि पुलिस के सुपुर्द किए जाने के कुछ ही समय बाद, आरोपी पुलिस को चकमा देकर स्टेशन परिसर से फरार हो गया. कड़ी सुरक्षा वाले आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से एक हिरासत में लिए गए अपराधी का इस तरह गायब होना पुलिस की बड़ी लापरवाही माना जा रहा है.

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिसमें पीड़ित परिवार पुलिस की लापरवाही पर अपना गुस्सा जाहिर करता नजर आ रहा है.

परिजनों का फूटा गुस्सा

पीड़िता के परिवार ने इस घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर हाई-प्रोफाइल और सीसीटीवी से लैस स्टेशन परिसर में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद आरोपी कैसे भाग निकला. परिवार ने आशंका जताई है कि पुलिस की ढिलाई के कारण उनकी सुरक्षा अब खतरे में है.

फिलहाल, जीआरपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को दोबारा पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी.