IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल से पहले जानिए भारत ने आखिरी बार कब जीता था टी20 एशिया कप का ख़िताब?

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम(Dubai International Cricket Stadium) में में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. गौर करने वाली बात यह है कि एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगी. इसी बीच फैन्स यह भी जानना चाहते हैं कि आखिरी बार भारत ने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट कब जीता था. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, ऐसे चुनें चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

एशिया कप 2025 में भारत अब तक की सबसे दमदार टीम दिखी है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने अब तक एक भी मैच नहीं हारा है और फाइनल में भी इस अपराजित क्रम को जारी रखना चाहेगी. जानकारी के लिए बता दें कि एशिया कप (टी20 या वनडे) के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम है, जिसने कुल आठ खिताब जीते हैं. वहीं पाकिस्तान की टीम तीसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी.

भारत ने आखिरी बार कब जीता था एशिया कप टी20 टूर्नामेंट?

भारत ने अपना पहला एशिया कप टी20 खिताब वर्ष 2016 में जीता था. एशिया कप 2016 इस टूर्नामेंट का पहला टी20 संस्करण था, जिसे बांग्लादेश में आयोजित किया गया था. फाइनल मुकाबला मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया, जो बारिश के कारण 15 ओवर प्रति पारी का कर दिया गया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 120/5 का स्कोर खड़ा किया. सब्बीर रहमान ने 29 गेंदों पर नाबाद 32 रन बनाए, जबकि शाकिब अल हसन ने 21 रन जोड़े. भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन, आशीष नेहरा, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा ने एक-एक विकेट लिया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए शिखर धवन ने 44 गेंदों पर 60 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके शामिल थे. विराट कोहली ने भी 28 गेंदों पर 41 रन बनाकर भारत को आठ विकेट से जीत दिलाई. इस तरह एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने अपना पहला एशिया कप टी20 खिताब जीता था.