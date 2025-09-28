IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final Dream11 Team Prediction: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, ऐसे चुनें चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Dream11 Team Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यह दोनों टीमों के बीच तीन हफ्तों में तीसरी भिड़ंत होगी. भारत ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं गंवाया है, लेकिन उनकी बल्लेबाज़ी खासकर मिडिल ऑर्डर कई बार संकट में नजर आई है. वहीं पाकिस्तान ने श्रीलंका और बांग्लादेश पर जीत दर्ज कर लय पकड़ी है, हालांकि भारत के खिलाफ अब तक खेले दोनों मैचों में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच में बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन की प्रेडिक्शन में रुचि रखने वाले फैंस नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं. एशिया कप फाइनल पहले टीम इंडिया को लगेगा तगड़ा झटका! अगर हार्दिक पंड्या को क्रैंप्स से नहीं मिली राहत तो कौन करेगा स्टार ऑलराउंडर को रिप्लेस

पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था और सुपर-4 मुकाबले में 41 रनों से मात देकर 2-0 की बढ़त बनाई थी. अब सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस फाइनल में भी जीत दर्ज कर रिकॉर्ड 9वां एशिया कप खिताब अपने नाम करना चाहेगी. लेकिन उन्हें पिछले प्रदर्शन के आधार पर आत्मविश्वास में डूबने की बजाय बल्लेबाज़ी की कमजोर कड़ी को मजबूत करना होगा. दूसरी ओर, सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को बाहरी विवादों से ध्यान हटाकर मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा. पाकिस्तान की गेंदबाज़ी लय में है और भारतीय बल्लेबाज़ों को चुनौती दे सकती है, लेकिन उनकी बल्लेबाज़ी अभी भी कमजोर कड़ी बनी हुई है. यह केवल तीसरा मौका होगा जब पांच या अधिक टीमों वाले किसी टूर्नामेंट में दो टीमें एक-दूसरे से तीन बार भिड़ रही हों.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- संजू सैमसन (IND), मोहम्मद हारिस (PAK) को भारत बनाम पाकिस्तान फैंटसी टीम के लिए विकेट-कीपर के रूप में चुन सकते हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- सूर्यकुमार यादव (IND), साहिबजादा फरहान (PAK) को हम अपनी भारत बनाम पाकिस्तान ड्रीम 11 टीम में शामिल कर सकते है.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- हार्दिक पांड्या (IND), अक्षर पटेल (IND), सलमान अली आगा (PAK), अभिषेक शर्मा (IND) को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज-जसप्रीत बुमराह (IND), शाहीन अफरीदी (PAK), कुलदीप यादव (IND) आपकी भारत बनाम पाकिस्तान ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल की ड्रीम 11 टीम प्रेडिक्शन: संजू सैमसन (IND), मोहम्मद हारिस (PAK), सूर्यकुमार यादव (IND), साहिबजादा फरहान (PAK), हार्दिक पांड्या (IND), अक्षर पटेल (IND), सलमान अली आगा (PAK), अभिषेक शर्मा (IND), जसप्रीत बुमराह (IND), शाहीन अफरीदी (PAK), कुलदीप यादव (IND)

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल की मैच की ड्रीम 11 फैंटेसी टीम का कप्तान इन-फॉर्म अभिषेक शर्मा (IND) जबकि हार्दिक पांड्या (IND) को उप-कप्तान के रूप में चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते है