Hardik Pandya Injury: एशिया कप फाइनल पहले टीम इंडिया को लगेगा तगड़ा झटका! अगर हार्दिक पंड्या को क्रैंप्स से नहीं मिली राहत तो कौन करेगा स्टार ऑलराउंडर को रिप्लेस

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: एशिया कप 2025 के हाई-वोल्टेज फाइनल से पहले भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की फिटनेस को लेकर है. सुपर-4 चरण में श्रीलंका के खिलाफ मैच के दौरान पंड्या ने सिर्फ पहला ओवर फेंका जिसमें सात रन दिए, और कुसल मेंडिस के रूप में रक विकेट चटकाए थे. इसके बाद हार्दिक मैदान से बाहर चले गए और रिंकू सिंह ने उनकी जगह फील्डिंग की. मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ किया कि "कुछ खिलाड़ियों को काफी क्रैंप थे, हम एक दिन रीकवरी के लिए रखेंगे और फाइनल में फिर से पूरी ताकत से उतरेंगे." हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा प्रभावित हुए थे. पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल से पहले हार्दिक पंड्या की फिटनेस ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन! जानिए कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने भी पुष्टि की कि हार्दिक को क्रैंप हैं और फाइनल से पहले उनकी फिटनेस का आकलन रविवार सुबह किया जाएगा. अगर वे फिट नहीं होते हैं तो टीम के कॉम्बिनेशन पर बड़ा असर पड़ेगा. ऐसे में टीम के पास अर्शदीप सिंह को बतौर सीमर लाने का विकल्प रहेगा, लेकिन इससे इंडिया के बल्लेबाजी डैप्थ पर असर पड़ सकता है. एक अन्य रणनीति के तहत टीम कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती में से किसी स्पिनर को ड्रॉप कर सकती है, ताकि अतिरिक्त तेज गेंदबाज को जगह दी जा सके.

अगर हार्दिक नहीं खेलते हैं, तो पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी उन्हें रोकने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाएगी. ऐसे में भारतीय प्रबंधन को फाइनल में खेल संयोजन को सोच-समझकर चुनना होगा. अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी ने पिछले मैच में प्रभावित किया है, लेकिन उनके आने से मध्यक्रम की बल्लेबाजी कमजोर हो सकती है.

टूर्नामेंट में टीम इंडिया अजेय रही है, लेकिन अब यह फाइनल में संतुलन, फिटनेस और रणनीतिक बदलाव की सबसे बड़ी परीक्षा होगी. सभी की नजरें हार्दिक की फिटनेस अपडेट और उनके रिप्लेसमेंट पर टिकी हैं. क्या टीम फाइनल से पहले यह झटका झेल पाएगी, यह मौके के समय ही साफ होगा.