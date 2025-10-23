Bangladesh vs West Indies, 3rd ODI Match 2025 Live Streaming In India: आज बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 3rd ODI Match 2025 Live Streaming: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने सुपर ओवर में हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब दोनों टीमें तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मेराज़ (Mehidy Hasan Miraz) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? ऑकलैंड में न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज के बीच आखिरी वनडे सीरीज साल 2024 में खेला गया था. ये सीरीज वेस्टइंडीज की टीम ने 3-0 से जीती थी. ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज से अपना हिसाब बराबर कर पाती है या नहीं. पिछले कुछ समय से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा है.

बांग्लादेश ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में से महज एक मैच ही जीता है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज ने अपने पिछले पांच मैचों में से दो मैच जीते हैं. घरेलू मैदान पर बांग्लादेश टीम का रिकॉर्ड अच्छा रहा है. इस सीरीज में नजमुल हसन शांतो की वापसी हुई है. तौहीद हृदय, मेहदी हसन मिराज बांग्लादेश के तरफ से अच्छी फार्म में है. बांग्लादेश टीम के अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास चोट के वजह से श्रृंखला से बाहर हो गए हैं.

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (BAN vs WI ODI Head To Head Record)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 49 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम को 25 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, बांग्लादेश की टीम को महज 22 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं.

बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज तीसरे वनडे 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा मुकाबला आज ढाका के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:00 PM बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस दोपहर 12:30 बजे होगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज तीसरे वनडे 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज 2025 वनडे सीरीज के लिए भारत में कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर नहीं है, इसलिए भारत में बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज तीसरे वनडे का लाइव टेलीकास्ट का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज तीसरे वनडे 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

हाँ, भारत में BAN बनाम WI तीसरे वनडे 2025 की लाइव ऑनलाइन स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. इसके लिए FanCode ऐप और वेबसाइट पर बांग्लादेश बनाम वेस्ट इंडीज तीसरे वनडे 2025 को लाइव देखा जा सकेगा. हालांकि, भारत के दर्शकों को इसे देखने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Bangladesh vs West Indies 3rd ODI Probable Playing XI)

बांग्लादेश (Bangladesh 3rd ODI Probable Playing XI): जाकिर अली (विकेटकीपर), नजमुल हसन शांतो, तंजीद हसन, तौहीद हृदय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), शमीम हसन, तंज़ीम हसन साकिब, तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद, रिशाद हसन.

वेस्टइंडीज (West Indies 3rd ODI Probable Playing XI): शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), ब्रैंडन किंग, एलिक अथानाज़े, शेरफेन रदरफोर्ड, कीसी कार्टी, रॉस्टन चेज़, जस्टिन ग्रेव्स, गुडकैश मोटी, खैरी पियरे, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.