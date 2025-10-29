Bangladesh vs West Indies, 2nd T20I Match Live Toss And Scorecard: वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 29 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने बांग्लादेश को 16 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले को जीतकर वेस्टइंडीज की टीम सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी. जबकि, बांग्लादेश की टीम सीरीज में वापसी करने उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान शाई होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Zimbabwe vs Afghanistan, 1st T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard: हरारे में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Bangladesh vs West Indies 2nd T20I Playing XI)

बांग्लादेश (Bangladesh 2nd T20I Playing XI): सैफ हसन, तंज़ीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, रिशाद हुसैन, तंज़ीम हसन साकिब, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.

वेस्टइंडीज (West Indies 2nd T20I Playing XI): एलिक अथानाज़े, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, रोवमैन पॉवेल, रोस्टन चेज़, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, खारी पियरे, जेडेन सील्स.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

वेस्टइंडीज टीम ने अपनी पिछली टी20 इंटरनेशनल सीरीज नेपाल के खिलाफ खेली जिसमें वह 2-1 से हार गई. दूसरी तरफ बांग्लादेश ने अपनी पिछली टी20 इंटरनेशनल सीरीज में अफगानिस्तान टीम को 3-0 से हराया है. बांग्लादेश टीम ने टी20 इंटरनेशनल में अच्छा प्रदर्शन किया है. इस सीरीज में घरेलू परिस्थितियों पक्ष में होने की वजह से बांग्लादेश टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. लिट्टन दास बांग्लादेश टीम में वापसी कर रहे हैं.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेस्टइंडीज की टीम को 10 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, बांग्लादेश की टीम को महज आठ मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.