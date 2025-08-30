Bangladesh vs Netherlands, 1st T20I 2025 Sylhet Pitch Report: सिलहट में बांग्लादेश के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या नीदरलैंड के गेंदबाज रचेंगे नया इतिहास, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Sylhet Pitch Report: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का पहला मुकाबला आज यानी 30 अगस्त को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. यह दोनों देशों के बीच टी20 प्रारूप का पहला मुकाबला होगा, इसलिए मैच को ऐतिहासिक माना जा रहा है. एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज़ बांग्लादेश के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. बांग्लादेश हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में रही है और पिछले पांच मैचों में चार जीत हासिल की हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहीं हैं. जबकि, नीदरलैंड की कमान स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Bangladesh vs Netherlands, 1st T20I 2025 Live Streaming In India: बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

वहीं दूसरी ओर, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में नीदरलैंड्स की टीम भी इस सीरीज़ में बड़े इरादों के साथ उतरेगी. नीदरलैंड्स ने हाल के पांच टी20 मुकाबलों में तीन में जीत दर्ज की है. टीम का मकसद एशियाई दिग्गजों को उनके घरेलू मैदान पर हराकर बड़ा उलटफेर करना होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम से लिटन दास, मेहदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और शोरफुल इस्लाम स्टार खिलाड़ी साबित हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें अगर नीदरलैंड्स की टीम की तो मैक्स ओ'डॉड, स्कॉट एडवर्ड्स, आर्यन दत्त और पॉल वैन मीकेरेन अपने प्रदर्शन से धमाल मचा सकते हैं.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स हेड टू हेड रिकार्ड्स (BAN vs NED Head to Head Records)

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स के बीच अब तक पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए है. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश ने चार बार जीत दर्ज की है जबकि नीदरलैंड्स को महज एक जीत नसीब हुई है. दोनों ही टीमों की टी20 फॉर्मेट में आखिरी भिड़ंत साल 2024 में वर्ल्ड कप के दौरान हुई थी जहां किंग्सटाउन के मैदान पर बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 159 रनों का लक्ष्य बचाते हुए 25 रनों से हराया था. इस सीरीज में नीदरलैंड की टीम अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पिच रिपोर्ट (Sylhet International Cricket Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला आज यानी 30 अगस्त को सिलहट के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. सिलहट क्रिकेट ग्राउंड पर अब तक कुल 59 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं. इस दौरान पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 35 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने 24 मैच जीते हैं.

इस मैदान पर पहली इनिंग का औसत स्कोर 132 रन रहा है, वहीं यहां टी2 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर 210/4 बना है जो कि श्रीलंका ने मेजबान टीम बांग्लादेश के खिलाफ साल 2018 में बनाया था. सिलहट के मैदान पर एक संतुलित विकेट देखने को मिलता है, ऐसे में क्रिकेट फैंस को बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर:

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तंजीद हसन, तौहीद हृदॉय, नुरुल हसन, जकर अली, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्ताफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन, टास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम.

नीदरलैंड्स (NED Likely Playing XI): विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओ’डॉड, तेजा निदामनुरु, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), नोआ क्रोस, सेड्रिक डी लांगे, टिम प्रिंगल, पॉल वान मीकरन, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, सिकंदर जुल्फिकार.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.