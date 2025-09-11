Bangladesh vs Hong Kong, 3rd Match, Asia Cup 2025 Key Players To Watch Out: तीसरे टी20 मुकाबले में हांगकांग को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी बांग्लादेश, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश बनाम हांगकांग (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team, Asia Cup 2025 3rd Match Key Players To Watch Out: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी 11 सितंबर को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में हांगकांग अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 94 रन से हार चुकी है. ऐसे में वह इस मैच को हर हाल में अपने नाम करना चाहेंगे. वहीं, बांग्लादेश की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, हांगकांग की कमान यासिम मुर्तजा (Yasim Murtaza) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Hong Kong, Asia Cup 2025 3rd Match Winner Prediction: बांग्लादेश बनाम हांगकांग के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

बांग्लादेश का प्रयास हांगकांग के खिलाफ जीत हासिल करके अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने की होगी. लिटन दास की अगुवाई बांग्लादेश की टीम पिछले नौ टी20 मैचों में छह मैच जीते हैं. इस दौरान बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका, पाकिस्तान और नीदरलैंड के खिलाफ शानदार सीरीज जीती है. दूसरी ओर, यासिम मुर्तजा की अगुवाई वाली टीम ने अपने सीजन की शुरुआत टूर्नामेंट के पहले मैच में अफगानिस्तान के हाथों 94 रनों से करारी हार के साथ की थी. बांग्लादेश के खिलाफ दमदार प्रदर्शन के लिए टीम को जल्द ही एकजुट होना होगा. अगर हांगकांग को टूर्नामेंट में बने रहना है तो उसके लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है.

बांग्लादेश और हांगकांग टी20 हेड टू हेड (BAN vs HK T20I Head to Head)

बांग्लादेश और हांगकांग के बीच अबतक सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान बांग्लादेश का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश ने यह मुकाबला अपने नाम किया था.साल 2014 के टी20 वर्ल्ड कप के राउंड वन के दौरान हुआ था. इस मैच में हांगकांग ने 19.4 ओवर में 109 रनों का लक्ष्य हासिल करके 2 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की थी. आज के मुकाबले में हांगकांग की टीम जीत का स्वाद चखना चाहेगी.

इस मैच में बांग्लादेश मजबूत दावेदार माना जा रहा है. कप्तान लिटन दास की अगुवाई में उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत हैं. यह मुकाबला बांग्लादेश के लिए खिताब की दौड़ की शानदार शुरुआत करने का मौका है. दूसरी तरफ, हाल ही में अफगानिस्तान के हाथों मिली करारी हार के बाद हांगकांग दबाव में होगी. हांगकांग कप्तान यासिम मुर्तजा अनुभव के सहारे उलटफेर करने की कोशिश करेंगे.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें (BAN vs HK 3rd T20 Player to Watch Out For)

लिटन दास: बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने पिछले 10 मैचों में 22.11 की औसत और 106.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 199 रन बनाए हैं. लिटन दास का अनुभव और स्थिरता बांग्लादेश के लिए पारी को संभालने में अहम भूमिका निभा सकती है.

तंजीद हसन तमीम: बांग्लादेश के बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने पिछले 8 मैचों में 91 रन बनाए हैं. हालांकि तंजीद हसन तमीम का प्रदर्शन औसत रहा है, लेकिन उनमें पारी की शुरुआत में टीम को मजबूती देने की क्षमता है.

मुस्तफिजुर रहमान: बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने पिछले 9 मैचों में 8.28 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए हैं. मुस्तफिजुर रहमान की तेज़ गेंदबाजी ने नई गेंद से विकेट दिलाने के अलावा डेथ ओवरों में भी प्रभावी प्रदर्शन किया है.

तीक इकबाल: हांगकांग के स्टार गेंदबाज तीक इकबाल ने पिछले छह मुकाबलों में 5.35 की इकॉनमी और 23.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 14 विकेट हासिल किए हैं. तीक इकबाल का सटीक और आक्रामक गेंदबाजी हांगकांग के लिए सफलता का एक बड़ा कारण रहा है.

बाबर हयात: हांगकांग के स्टार बल्लेबाज बाबर हयात ने आठ मैचों में 40.75 की औसत से 326 रन बनाए हैं. 80.89 की स्ट्राइक रेट के साथ बाबर हयात टीम के स्थिर स्तंभ साबित हो सकते हैं.

अंशुमान राठ: हांगकांग के स्टार बल्लेबाज अंशुमान राठ ने 10 मैचों में 48 की औसत और 92.56 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए हैं. अंशुमान राठ की निरंतरता और आक्रामकता हांगकांग के मिडिल आर्डर को मजबूती देती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs HK 3rd T20I Likely Playing XI)

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमन, लिटन दास (कप्तान एवं विकेटकीपर), सैफ हसन, तौहीद हृदॉय, जाकेर अली, माहेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम.

हांगकांग (HongKong Likely Playing XI): जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, अंशुमान राठ, कल्हान चाल्लू, नजाकत खान, ऐजाज खान, किंचित शाह, यासिम मुरतजा (कप्तान), आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल और एहसान खान.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.