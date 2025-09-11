Bangladesh vs Hong Kong, Asia Cup 2025 3rd Match Winner Prediction: बांग्लादेश बनाम हांगकांग के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

बांग्लादेश बनाम हांगकांग (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Hong Kong National Cricket Team, Asia Cup 2025 3rd Match Winner Prediction: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला आज यानी 11 सितंबर को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में हांगकांग अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 94 रन से हार चुकी है. ऐसे में वह इस मैच को हर हाल में अपने नाम करना चाहेंगे. वहीं, बांग्लादेश की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, हांगकांग की कमान यासिम मुर्तजा (Yasim Murtaza) के कंधों पर हैं.

इस मैच में बांग्लादेश मजबूत दावेदार माना जा रहा है. कप्तान लिटन दास की अगुवाई में उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत हैं. यह मुकाबला बांग्लादेश के लिए खिताब की दौड़ की शानदार शुरुआत करने का मौका है. दूसरी तरफ, हाल ही में अफगानिस्तान के हाथों मिली करारी हार के बाद हांगकांग दबाव में होगी. हांगकांग कप्तान यासिम मुर्तजा अनुभव के सहारे उलटफेर करने की कोशिश करेंगे.

बांग्लादेश और हांगकांग टी20 हेड टू हेड (BAN vs HK T20I Head to Head)

बांग्लादेश और हांगकांग के बीच अबतक सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान बांग्लादेश का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश ने यह मुकाबला अपने नाम किया था.साल 2014 के टी20 वर्ल्ड कप के राउंड वन के दौरान हुआ था. इस मैच में हांगकांग ने 19.4 ओवर में 109 रनों का लक्ष्य हासिल करके 2 विकेट से रोमांचक जीत हासिल की थी. आज के मुकाबले में हांगकांग की टीम जीत का स्वाद चखना चाहेगी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (BAN vs HK 3rd T20I Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. हांगकांग के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर बांग्लादेश की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. बांग्लादेश के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

बांग्लादेश की जीत की संभावना: 90%

हांगकांग की जीत की संभावना: 10%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs HK 3rd T20I Likely Playing XI)

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमन, लिटन दास (कप्तान एवं विकेटकीपर), सैफ हसन, तौहीद हृदॉय, जाकेर अली, माहेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम.

हांगकांग (HongKong Likely Playing XI): जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, अंशुमान राठ, कल्हान चाल्लू, नजाकत खान, ऐजाज खान, किंचित शाह, यासिम मुरतजा (कप्तान), आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल और एहसान खान.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम हांगकांग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.