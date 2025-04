BAN W vs WI W ICC Womens WC Qualifier 2025 Live Streaming: आज बांग्लादेशके के खिलाफ वेस्टइंडीज की नजरें दूसरी जीत पर होगी, जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

West Indies Women (Photo: X/@windiescricket)

Where to Watch Bangladesh Women's National Cricket Team vs West Indies Women's National Cricket Team Live Streaming: आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का 11वां मैच आज बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच लाहौर के लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में खेला जाएगा. बांग्लादेश की टीम ने अब तक टूर्नामेंट शानदार प्रदर्शन की है. बांग्लादेश ने शुरूआती तीनों मैचों में जीत दर्ज की है. इसके अलावा अंक तालिका में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर भी है. बांग्लादेश ने अपने पिछले मैच में स्कॉटलैंड को 34 रनों से करारी शिकस्त दी. ऐसे में आज निगार सुल्ताना की कप्तानी चौथी जीत दर्ज करने केइरादे से उतरेगी. दूसरी ओर, वेस्टइंडीज महिला टीम ने अब तक टूर्नामेंट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है. वेस्टइंडीज ने तीन मैच खेले हैं. जिसमें एक में जीत और दो में हार का सामना करना पड़ा है.

वेस्टइंडीज को अपने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. इसके अलावा पहले मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ 11 रन से हार मिली. जबकि दूसरे मैच में आयरलैंड को 6 विकेट से हराया. अब बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच वे हर हाल में जीतना चाहेगी. अंक तालिका में वेस्टइंडीज महिला टीम 2 पांचवें स्थान पर है. हेले मैथ्यूज़ वेस्टइंडीज की अगुवाई करेंगी. जबकि चिनेल हेनरी, स्टेफ़नी टेलर, आलिया एलेने, अफ़ी फ्लेचर समेत कई अनुभवी खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं.

आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का 11वां मुकाबला बांग्लादेश महिला और वेस्टइंडीज महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

बांग्लादेश महिला और वेस्टइंडीज महिला के बीच आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का 11वां मुकाबला आज यानी 17 अप्रैल को लाहौर के लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा.

आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का 11वां मुकाबला बांग्लादेश महिला और वेस्टइंडीज महिला के बीच कहां से देखें?

बांग्लादेश महिला और वेस्टइंडीज महिला के बीच आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 के 11वें मुकाबला का लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि भारत में टीवी पर इसके लाइव प्रसारण के बारे में कोई जानकारी है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

बांग्लादेश: इश्मा तंजीम, फरगाना हक, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (कप्तान और विकेटकीपर), शोभना मोस्तरी, रितु मोनी, फाहिमा खातून, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, जन्नतुल फर्दस, मारुफा अख्तर

वेस्टइंडीज: हेले मैथ्यूज (कप्तान), ज़ैदा जेम्स, स्टैफनी टेलर, चिनेले हेनरी, शेमाइन कैंपबेल (विकेटकीपर), जेनिलिया ग्लासगो, शबिका गजनबी, आलिया अल्लेने, अफी फ्लेचर, अश्मिनी मुनिसर, करिश्मा रामहरैक