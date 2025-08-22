Australia vs South Africa, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 84 रनों से रौंदा, सीरीज पर किया कब्जा; यहां देखें AUS बनाम SA मैच का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 22 अगस्त को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैके (Mackay) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना (Great Barrier Reef Arena) में खेला गया. दूसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 84 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे वनडे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम वाइट वाश से बचना चाहेगी. ट्रैविस हेड और जोश हेज़लवुड की वापसी से ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत नजर आ रहीं हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. वहीं, दक्षिण अफ्रीका की कमान टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) के कंधों पर हैं.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia vs South Africa Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के कार्यवाहक कप्तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 23 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद टोनी डी ज़ोरज़ी और मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 100 रन के करीब ले गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 49.1 ओवरों में 277 रन बनाकर सिमट गई. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने सबसे ज्यादा 88 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान मैथ्यू ब्रीट्ज़के ने 78 गेंदों पर आठ चौके और दो छक्के लगाए. मैथ्यू ब्रीट्ज़के के अलावा ट्रिस्टन स्टब्स ने 74 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को जेवियर बार्टलेट ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम ज़म्पा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. एडम ज़म्पा के अलावा जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और मार्नस लाबुशेन ने दो-दो विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 278 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज 38 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद कैमरून ग्रीन और जोश इंग्लिस ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 105 रन तक लेकर गए. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 37.4 ओवर में महज 193 रन पर सिमट गई. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश इंगलिस ने सबसे ज्यादा 87 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान जोश इंगलिस ने 74 गेंदों पर 10 चौके और दो छक्के लगाए. जोश इंगलिस के अलावा कैमरून ग्रीन ने 35 रन बटोरे.

वहीं, दक्षिण अफ्रीका की टीम को नंद्रे बर्गर ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से लुंगी एनगिडी ने सबसे ज्यादा पांच विकेट अपने नाम किए. लुंगी एनगिडी के अलावा नंद्रे बर्गर और सेनुरान मुथुसामी ने दो-दो विकेट चटकाए. सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार यानी 24 अगस्त को मैके (Mackay) के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना (Great Barrier Reef Arena) में भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड (South Africa Scorecard):

दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी: 277/10, 49.1 ओवर (रयान रिकेल्टन 8 रन, एडेन मार्कराम 0 रन, टोनी डी ज़ोरज़ी 38 रन, मैथ्यू ब्रीट्ज़के 88 रन, ट्रिस्टन स्टब्स 74 रन, डेवाल्ड ब्रेविस 1 रन, वियान मुल्डर 26 रन, सेनुरन मुथुसामी 4 रन, केशव महाराज नाबाद 22 रन, नांद्रे बर्गर 8 रन और लुंगी एनगिडी 1 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (जोश हेज़लवुड 1 विकेट, जेवियर बार्टलेट 2 विकेट, नाथन एलिस 2 विकेट, एडम ज़म्पा 3 विकेट और मार्नस लाबुशेन 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड (Australia Scorecard):

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 193/10, 37.4 ओवर (मिशेल मार्श 18 रन, ट्रैविस हेड 6 रन, मार्नस लाबुशेन 1 रन, कैमरून ग्रीन 35 रन, जोश इंग्लिस 87 रन, एलेक्स कैरी 13 रन, एरोन हार्डी 10 रन, जेवियर बार्टलेट 8 रन, नाथन एलिस 3 रन, एडम ज़म्पा 3 रन और जोश हेज़लवुड नाबाद 3 रन.)

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी: (नंद्रे बर्गर 2 विकेट, लुंगी एनगिडी 5 विकेट, वियान मूल्डर 1 विकेट और सेनुरान मुथुसामी 2 विकेट).

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.