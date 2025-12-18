Australia vs England, 3rd Test Day Day 2 Adelaide Weather & Pitch Report: इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन बारिश डालेगी विघ्न या खिलाड़ी मचाएंगे तांडव? जानिए एडीलेड का मौसम और पिच रिपोर्ट

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 3rd Test Day 2 Adelaide Weather & Pitch Report: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का तीसरा टेस्ट आज यानी 17 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो वाला मुकाबला हैं. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली पारी में 83 ओवर में आठ विकेट खोकर 326 रन बना लिए थे. कल यानी 18 दिसंबर को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs West Indies, 3rd Test Bay Oval Pitch Report And Weather Report: माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या वेस्टइंडीज के गेंदबाज बचाएंगे अपनी लाज, मैच से पहले जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज और मौसम का हाल

तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स केरी ने शतकीय (106 रन) पारी खेली. ये एलेक्स केरी के टेस्ट करियर का तीसरा शतक रहा, जिसे उन्होंने 135 गेंदों में पूरा किया. इंग्लैंड के खिलाफ एलेक्स केरी ने पहला टेस्ट शतक लगाया. ऑस्ट्रेलिया की टीम को शुरुआती झटके लगे थे. हालांकि, एलेक्स केरी ने एक छोर संभाले रखा और अपना बेहतरीन शतक पूरा किया.

ऐसा रहा पहले दिन का खेल

पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 विकेट खोकर 326 रन बना लिए थे. मिचेल स्टार्क नाबाद 33 रन और नाथन लियोन नाबाद 0 रन अभी क्रीज पर मौजूद थे. एलेक्स केरी के शतक और ख्वाजा की अर्धशतकीय पारी के अलावा जोश इंग्लिश ने 39 गेंदों का सामना कर 32 रन बनाए. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट चटकाए. ब्रायडन क्रॉस और विल जैक्स को 2-2 सफलताएं मिली.

एलेक्स ऐसी रही केरी की पारी

ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज एलेक्स केरी नंबर-6 पर बल्लेबाजी करने आए. एलेक्स ने पहले उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर 138 गेंदों में 91 रन की साझेदारी निभाई. इसके बाद जोश इंग्लिस के साथ 81 गेंदों में 59 रन जोड़े. इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद एलेक्स ने लोअर आर्डर के बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां की. उस्मान ख्वाजा 126 गेंदों में 82 रन बनाकर आउट हुए. जोश इंग्लिस के बल्ले से 39 गेंदों में 32 रन निकले.

एडिलेड मौसम रिपोर्ट(Adelaide Weather Report)

तीसरे टेस्ट मैच में एडिलेड ओवल का मौसम पहले तीन दिनों में अत्यंत गर्म रहेगा जो बल्लेबाजों के लिए परीक्षा साबित होगा. दूसरे दिन (18 दिसंबर) मौसम और भी अधिक गर्म हो जाएगा, जहां तापमान 39°C तक पहुंचने का पूर्वानुमास है, जबकि तीसरे दिन (19 दिसंबर) को आंशिक बादल छाए रहेंगे और 20 प्रतिशत बारिश की 32°C के तापमान के साथ संभावना है. चौथे दिन (20 दिसंबर) को 28°C पर तापमान थोड़ा कम हो जाएगा और 25 प्रतिशत बारिश की संभावना बनी रहेगी, लेकिन पांचवें दिन (21 दिसंबर) को स्थिति बदलने का अनुमान है जहां 50 प्रतिशत बारिश की संभावना के साथ बारिश के अवसर 25°C के तापमान पर होंगे.

एडिलेड ओवल पिच रिपोर्ट(Adelaide Oval Pitch Report)

एडिलेड ओवल की पिच परंपरागत रूप से ऑस्ट्रेलिया की सबसे समतल सतहों में से एक मानी जाती है जो बल्लेबाजों के पक्ष में है. पिच सच्ची उछाल और सुसंगत बाउंस प्रदान करती है जो आक्रामक स्ट्रोक खेलने को प्रोत्साहित करती है. शुरुआती दिनों में तेज गेंदबाज नई गेंद से आंदोलन और उछाल निकाल सकते हैं, विशेषकर यदि कवर का उपयोग मैच से पहले की गई नमी हो. हालांकि, गेंद नरम पड़ने के साथ-साथ बल्लेबाजी आसान हो जाती है और स्थापित खिलाड़ी लाइन के माध्यम से खेल सकते हैं. इंग्लैंड को उम्मीद है कि यह मैदान उनकी बल्लेबाजी शैली के अनुकूल होगा, और ऑस्ट्रेलियाई कीपर एलेक्स कैरी ने चेतावनी दी है कि इसे बस बल्लेबाजों का स्वर्ग न मानें, क्योंकि विकेट पिंक-बॉल टेस्ट की तुलना में लाल गेंद टेस्ट में अधिक तेजी से गिरते हैं.

