Australia vs England, 3rd Test Day 5 Scorecard: तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रनों से रौंदा, सीरीज में बनाया 3-0 की अजेय बढ़त; यहां देखें AUS बनाम ENG के मैच का स्कोरकार्ड

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 3rd Test Day 5 Scorecard Update: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला गया. तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को 82 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब चौथे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं.

एशेज सीरीज 2025-26 के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 82 रनों से शानदार जीत मिली है. इसी के साथ 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अजेय बढ़त ले ली है. इंग्लैंड की टीम 435 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी. इंग्लैंड की पूरी टीम महज 352 रन पर सिमट गई. ऐसे में चलिए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं.

ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहली पारी में 371 रन बनाए. जवाब में इंग्लैंड की पारी 286 रन पर समाप्त हो गई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ट्रेविस हेड (170) की धमाकेदार पारी के दम पर दूसरी पारी में 349 रन बना दिए. इंग्लैंड की दूसरी पारी में जेमी स्मिथ (60) और जैक क्रॉली (85) को छोड़कर और कोई भी बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाया. टीम को एक और बड़ी हार मिली.

ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 2025-26 जीत ली है. एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पांचवें दिन दूसरे सेशन में 82 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अपराजेय बढ़त हासिल कर ली है. इंग्लैंड का एशेज जीतने का इंतजार कम-से-कम दो साल के लिए और बढ़ गया है.

इंग्लैंड को टेस्ट जीतने के लिए 435 रन का लक्ष्य मिला था. इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही थी और टीम ने 31 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे. कप्तान बेन स्टोक्स सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए. जो रूट 39 और हैरी ब्रूक 30 अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में सफल नहीं रहे. आखिर में जेमी स्मिथ 60, विल जैक्स 47, और ब्रायडन कार्स नाबाद 39 ने संघर्ष करने की कोशिश की, जो सफल नहीं रही. इंग्लैंड की पारी 352 रन पर सिमट गई. टीम को 82 रन से हार का सामना करना पड़ा.

ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क, कप्तान पैट कमिंस और नाथन लायन ने 3-3 विकेट लिए. स्कॉट बोलैंड ने 1 विकेट लिया. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 371 रन बनाए थे. इंग्लैंड की पहली पारी 286 रन पर सिमट गई थी. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में ट्रेविस हेड के 170 रन की बदौलत 349 रन बनाए थे और पहली पारी में मिले 85 रन की बढ़त के आधार पर इंग्लैंड को जीत के लिए 435 रन का लक्ष्य दिया था.

पहली पारी में 106 और दूसरी पारी में 72 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेला गया पहला टेस्ट 8 विकेट से जीता था. वहीं ब्रिसबेन में खेले गए दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से विजयी रही थी. एडिलेड टेस्ट 82 रन से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 की अपराजेय बढ़त बना ली है. सीरीज का चौथा टेस्ट मेलबर्न में 26 दिसंबर से और पांचवां टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार यानी 26 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.