Australia vs England, 3rd Test Day 3 Preview: एडिलेड टेस्ट में तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बरपाएंगे कहर या इंग्लैंड के गेंदबाज करेंगे तख्ता पलट, यहां जानें मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी जानकारी

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 3rd Test Day 3 Preview: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए करो या मरो वाला मुकाबला हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 68 ओवर में आठ विकेट खोकर 213 रन बना लिए हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs West Indies, 3rd Test Match Day 2 Preview: दूसरे दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या वेस्टइंडीज के गेंदबाज करेंगे वापसी? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

एडिलेड टेस्ट में दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम महज 371 रनों पर सिमट गई. जवाब में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक 8 विकेट खोकर 213 रन बना लिए हैं. फिलहाल दूसरे दिन के स्टम्प्स तक क्रीज में कप्तान बेन स्टोक्स नाबाद 45 रन और जोफ्रा आर्चर नाबाद 30 रन बनाकर खेल रहे हैं. चलिए दूसरे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं.

दूसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर उतरी उसके बाद मिचेल स्टार्क ने अपना अर्धशतक पूरा किया. स्टार्क 54 रन की पारी खेलकर नौवें विकेट के रूप में आउट हुए. आखिर में नाथन लियोन 9 रन बनाकर आउट हुए. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी में 91.2 ओवर बल्लेबाजी की और दूसरे दिन के पहले सेशन के दौरान मेजबान टीम सिमट गई.

इंग्लैंड की तरफ से तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने 20.2 ओवर गेंदबाजी की और 5 मेडन के साथ 53 रन देकर 5 विकेट चटकाए. जोफ्रा आर्चर की इकॉनमी रेट 2.60 की रही. जोफ्रा आर्चर ने जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, स्टार्क और लियोन को अपना शिकार बनाया. यह एशेज सीरीज में आर्चर का तीसरा 5 विकेट हॉल रहा. जोफ्रा आर्चर के अलावा ऑस्ट्रेलिया की पारी में ब्रायडन क्रॉस और विल जैक्स ने 2-2 विकेट लिए. जोश टंग ने 1 सफलता हासिल की.

इंग्लैंड ने बल्लेबाजी में एक बार फिर किया निराश

इंग्लैंड की दूसरी पारी में जैक क्रॉली 9 रन और ओली पोप 3 रन दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. इसके बाद जो रूट 19 रन और बेन डकेट 29 रन भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. मिडिल आर्डर में बल्लेबाजी के लिए आए हैरी ब्रूक 45 रन बनाए. विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ 22 रन बनाकर आउट हुए. लोअर आर्डर में विल जैक्स ने 33 रन का योगदान दिया.

लगातार गिर रहे विकेटों के बीच इंग्लैंड ने महज 168 रन के स्कोर पर अपना 8वां विकेट गंवा दिया था. ऐसे में संकट की घड़ी में कप्तान बेन स्टोक्स ने एक छोर से डटकर बल्लेबाजी की. बेन स्टोक्स को दूसरे छोर से जोफ्रा आर्चर का अच्छा साथ मिला. दोनों ने 9वें विकेट के लिए 45 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया. दूसरे दिन के दौरान इंग्लैंड ने 68 ओवर बल्लेबाजी की.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट 2025 मैच के लिए मुख्य खिलाड़ी (AUS vs ENG Key Players To Watch Out): ट्रैविस हेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जो रूट, बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (AUS vs ENG Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और जोफ्रा आर्चर के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं जो रूट और मिचेल स्टार्क के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड के एडिलेड ओवल में खेला जा रहा हैं. कल यानी 19 दिसंबर को तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में एशेज 2025-26 का टीवी प्रसारण Sony Sports नेटवर्क पर किया जाएगा, जहां सभी मुकाबले अलग-अलग स्पोर्ट्स चैनलों पर उपलब्ध रहेंगे. ऑस्ट्रेलिया में Fox Sports और Kayo Sports इस प्रतिष्ठित सीरीज़ का प्रसारण करेंगे, जबकि इंग्लैंड में Sky Sports और TNT Sports मैचों को टीवी पर दिखाएंगे. सब-सहारा अफ्रीका के क्रिकेट दर्शकों के लिए SuperSports पूरे एशेज 2025-26 का टीवी ब्रॉडकास्ट उपलब्ध कराएगा. भारत में एशेज 2025-26 के सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जहां दर्शक अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से मुकाबले देख सकेंगे. पाकिस्तान में फैंस PTV Sports के साथ-साथ Tamasha और Tapmad ऐप पर भी लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा, अमेरिका में रहने वाले क्रिकेट प्रेमी Willow TV पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए पूरी एशेज सीरीज़ देख पाएंगे.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.