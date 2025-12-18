New Zealand vs West Indies, 3rd Test Match Day 2 Preview: दूसरे दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या वेस्टइंडीज के गेंदबाज करेंगे वापसी? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्ट इंडीज़ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, 3rd Test Match Day 2 Preview: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 18 दिसंबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला जा रहा हैं. दूसरे टेस्ट मैच में न्यूज़ीलैंड की टीम ने वेस्टइंडीज को नौ विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे मुकाबले न्यूज़ीलैंड की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने 90 ओवर में एक विकेट खोकर 334 रन बना लिए हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम की अगुवाई टॉम लैथम (Tom Latham) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान रोस्टन चेज़ (Roston Chase) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs England, 3rd Test Day 2 Video Highlights: दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने मचाई तबाही, इंग्लैंड ने बनाए 213 रन, यहां देखें हाइलाइट्स

तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उनकी टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक मात्र एक विकेट खोकर 334 रन जड़ दिए. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने 90 ओवर में एक विकेट खोकर 334 रन बना लिए हैं. डेवन कॉन्वे 178 और नाइटवॉचमैन जैकब डफी 9 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद थे.

तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने शानदार शतकीय पारी खेली. टॉम लैथम के टेस्ट करियर का यह 15वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा शतक रहा. डेवोन कॉनवे ने अपने टेस्ट करियर का छठा और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला ही शतक लगाया. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज का कोई भी गेंदबाज इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ परेशानी नहीं खड़ी कर पाया. टॉम लैथम ने इस सीरीज में दूसरा शतक लगाया है. पहले टेस्ट मैच में भी टॉम लैथम ने 145 रन की शतकीय पारी खेली थी.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टेस्ट 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (NZ vs WI Key Players To Watch Out): शाई होप, रोस्टन चेज़, केमर रोच, टॉम लैथम, ​​रचिन रवींद्र, जैकब डफी इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. जिनपर सबकि निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (NZ vs WI Mini Battle): न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और वेस्टइंडीज के स्टार गेंदबाज केमर रोच की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शाई होप बनाम जैकब डफी की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 18 दिसंबर से माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जा रहा हैं. कल यानी 19 दिसंबर को दूसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क( Sony Sports Network) है. ऐसे में भारतीय दर्शक Sony Sports Ten टीवी चैनलों पर NZ vs WI 3rdTest 2025 का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट 2025 का डिजिटल अधिकार भी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क( Sony Sports Network) के पास हैं. दर्शक Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर NZ vs WI 3rd Test 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन आवश्यक होगा. इसके अलावा FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, जहां मैच पास या टूर पास खरीदना होगा.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.