APL 2025 Full Schedule: जानिए कब होगा आंध्र प्रीमियर लीग का आगाज, यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग, स्क्वाड और फुल शेड्यूल समेत सारे डिटेल्स

APL 2025 Full Schedule: आंध्र प्रीमियर लीग (APL) 2025 का चौथा सीज़न 8 अगस्त से 24 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा. सात टीमों की इस रोमांचक टी20 प्रतियोगिता की शुरुआत काकीनाडा किंग्स और अमरावती रॉयल्स के बीच भिड़ंत से होगी, जो विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस बार टूर्नामेंट को रीब्रांड किया गया है और इसमें सात टीमें अमरावती रॉयल्स, भीमवरम बुल्स, काकीनाडा किंग्स, रॉयल्स ऑफ रायालसीमा, सिम्हाद्री विजाग लायंस, तुंगभद्रा वॉरियर्स और विजयवाड़ा सनशाइनर्स हिस्सा ले रही हैं. ओपनिंग मैच रात 7:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि बाकी सभी शाम के मुकाबले शाम 6:30 बजे से और दोपहर के मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे. टूर्नामेंट में 21 लीग मैच और 4 प्लेऑफ़ मुकाबले खेले जाएंगे. आंध्र प्रीमियर लीग का हो रहा ताबड़तोड़ आगाज, जानिए घर बैठे कब, कहां और कैसे उठाएं मुकाबले का लुफ्त
आंध्र प्रीमियर लीग 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?
आंध्र प्रीमियर लीग 2025 के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स 4 तेलुगु और सोनी स्पोर्ट्स 5 एचडी चैनल पर किया जाएगा, जिससे फैंस अपने घर बैठे रोमांचक क्रिकेट एक्शन का आनंद ले सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन दर्शकों के लिए मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि, ऑनलाइन मैच देखने के लिए फैंस को पहले पास खरीदना होगा, जिसके बाद वे अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर हर गेंद और हर शॉट का लुत्फ उठा पाएंगे.
आंध्र प्रीमियर लीग 2025 का पूरा शेड्यूल(APL 2025 Full Schedule)
|तारीख
|मुकाबला
|समय
|स्थान
|8 अगस्त
|काकीनाडा किंग्स बनाम अमरावती रॉयल्स
|7:30 PM
|विशाखापट्टनम
|9 अगस्त
|विजयवाड़ा सनशाइनर्स बनाम रॉयल्स ऑफ रायालसीमा
|1:30 PM
|विशाखापट्टनम
|9 अगस्त
|तुंगभद्रा वॉरियर्स बनाम सिम्हाद्री विजाग लायंस
|6:30 PM
|विशाखापट्टनम
|10 अगस्त
|काकीनाडा किंग्स बनाम विजयवाड़ा सनशाइनर्स
|1:30 PM
|विशाखापट्टनम
|10 अगस्त
|भीमवरम बुल्स बनाम रॉयल्स ऑफ रायालसीमा
|6:30 PM
|विशाखापट्टनम
|11 अगस्त
|अमरावती रॉयल्स बनाम तुंगभद्रा वॉरियर्स
|1:30 PM
|विशाखापट्टनम
|11 अगस्त
|सिम्हाद्री विजाग लायंस बनाम काकीनाडा किंग्स
|6:30 PM
|विशाखापट्टनम
|12 अगस्त
|भीमवरम बुल्स बनाम अमरावती रॉयल्स
|1:30 PM
|विशाखापट्टनम
|12 अगस्त
|विजयवाड़ा सनशाइनर्स बनाम सिम्हाद्री विजाग लायंस
|6:30 PM
|विशाखापट्टनम
|13 अगस्त
|रॉयल्स ऑफ रायालसीमा बनाम तुंगभद्रा वॉरियर्स
|1:30 PM
|विशाखापट्टनम
|13 अगस्त
|विजयवाड़ा सनशाइनर्स बनाम भीमवरम बुल्स
|6:30 PM
|विशाखापट्टनम
|15 अगस्त
|सिम्हाद्री विजाग लायंस बनाम रॉयल्स ऑफ रायालसीमा
|1:30 PM
|विशाखापट्टनम
|15 अगस्त
|भीमवरम बुल्स बनाम तुंगभद्रा वॉरियर्स
|6:30 PM
|विशाखापट्टनम
|16 अगस्त
|अमरावती रॉयल्स बनाम सिम्हाद्री विजाग लायंस
|1:30 PM
|विशाखापट्टनम
|16 अगस्त
|तुंगभद्रा वॉरियर्स बनाम काकीनाडा किंग्स
|6:30 PM
|विशाखापट्टनम
|17 अगस्त
|सिम्हाद्री विजाग लायंस बनाम भीमवरम बुल्स
|1:30 PM
|विशाखापट्टनम
|17 अगस्त
|रॉयल्स ऑफ रायालसीमा बनाम काकीनाडा किंग्स
|6:30 PM
|विशाखापट्टनम
|18 अगस्त
|तुंगभद्रा वॉरियर्स बनाम विजयवाड़ा सनशाइनर्स
|1:30 PM
|विशाखापट्टनम
|18 अगस्त
|रॉयल्स ऑफ रायालसीमा बनाम अमरावती रॉयल्स
|6:30 PM
|विशाखापट्टनम
|19 अगस्त
|काकीनाडा किंग्स बनाम भीमवरम बुल्स
|1:30 PM
|विशाखापट्टनम
|19 अगस्त
|अमरावती रॉयल्स बनाम विजयवाड़ा सनशाइनर्स
|6:30 PM
|विशाखापट्टनम
|21 अगस्त
|एलिमिनेटर
|1:30 PM
|विशाखापट्टनम
|21 अगस्त
|क्वालिफायर 1
|6:30 PM
|विशाखापट्टनम
|22 अगस्त
|क्वालिफायर 2
|6:30 PM
|विशाखापट्टनम
|23 अगस्त
|फाइनल
|6:30 PM
|विशाखापट्टनम
आंध्र प्रीमियर लीग 2025 के सभी टीमों का स्क्वाड
अमरावती रॉयल्स: गंता आदर्श, गुलफाम सालेह, हनुमा विहारी, जयंत साई, करण शिंदे, सिंगुपुरम प्रसाद, यारा संदीप, बत्तिना यशवंत, बुद्धाराम दुर्गेशन नायडू, चित्तिनेनी श्रीहित, टेक्कम आच्युत कुमार, आकुला विजय, पेनमेटा पांडुरंग राजू, थामस राम कुमार, बंदारू अय्यप्पा, बोधाला कुमार, गव्वला मल्लिकार्जुन, कार्तिक रमन, संतोष कुमार, सीरम वेंकट राहुल
रॉयल्स ऑफ रायालसीमा: कोल्ला किरण, मड्डिला वर्धन, मनोज कुमार, पायला अविनाश, शेख राशिद, सिरापारापु आशीष, धीरज रेड्डी, ध्रुवा कुमार रेड्डी, गिरिनाथ रेड्डी, साई प्रणव चंद्रा, सत्य साई सत्यविक, सूर्यदेवरा चक्रवर्ती, एम वासु देव राजू, गुंडलुरी रेड्डी, जगर्लापुड़ी राम, माधव रायुडू, पोदा यशवंत, विनुकोण्डा वेंणु
सिम्हाद्री विजाग लायंस: अभिषेक रेड्डी, चेनुबोईना कुमार, देवंडला श्रीराम, जीएस स्वामी नायडू, कोगताम हनीश रेड्डी, कोठाकूना लक्ष्मण, मराठाला धनुष, रिकी भुई, रोशन कुमार, धरनी कुमार, कावुरी साईतेजा, शेख कामिल, त्रिपुराणा विजय, वटिकुल्ला प्रदनीश राय, येड्डला रेड्डी, मेरापाला युवराजु, मायला हर्षवर्धन, बैलापुडी यशवंत, कालधी कुमार, रंजीत दारजी
तुंगभद्रा वॉरियर्स: चिड़ीपोथु पी विजय वेंकटेश, सीआर ज्ञानेश्वर, गुट्टा रोहित, जय चंदर केसव, कंचेरला आनंद जोसियाह, माहीप कुमार, प्रसन्न कुमार, श्री समन्यु दत्ता, वरुण सत्यविक, आकाश गड्डीपथी, अल्लापुरेड़ी अर्द्रित, चेन्नु सिद्धार्थ, दुर्गा सुरेश कुमार, केवी सासिकांत, सौरभ कुमार, तोषित यादव, दत्ता रेड्डी, आंडिमणि तेजा, चीपुरापल्ली स्टीफन, माधा दीपक
काकीनाडा किंग्स: मोपाड़ा रविकिरण, पिन्निंटी तपस्वी, पिट्टा अर्जुन तेंदुलकर, सिरला श्रीनिवास, अदाबाला लोहित, अदिविश्नु सूर्य, चगम रेड्डी, कोदवंडला सुधर्शन, मणिकांत गंगाधर, मनीष गोलामारू, मिड्डे अंजनेयुलु, साई राहुल, शेख कमरुद्दीन, केएन प्रद्युम्न राज, मित्त लेखाज रेड्डी, श्रीकर भरत, काकी जयंत, समाधि भार्गव महेश, यर्रगुंटा प्रमोद
विजयवाड़ा सनशाइनर्स: अश्विन हेब्बार, धीरज कुमार, गडम ईश्वर ऋत्विक, गड्डे समान्वित, हर्षा साई सत्यविक, केएस नरसिम्हा राजू, मुननंगी अभिनव, साई वेंकट सुमित, संगराजू सूरज वर्मा, शेख ज़हीर अब्बास, वंसी कृष्णा, गरिमेला तेजा, कमलेश सिद्धार्थ, यदला वासु, तेगडा साई, ललित मोहन, पृथ्वी राज, ठन्नेरु भरत
भीमवरम बुल्स: अल्लारेड्डी तेजा रेड्डी, केवी कश्यप प्रकाश, मरामरेड्डी रेड्डी, ठन्नेरु वंसी कृष्णा, बी मुनिश वर्मा, बेंदलम सत्यविक, चल्लारापु शिवा, मुव्वला युवन, निमाला हिमाकर, नितीश कुमार रेड्डी, ओम्मी भास्वंत कृष्णा, थोता श्रीवन, अल्लूर श्रीवत्स, जाजुला विष्णु दत्ता, रेवंत रेड्डी, चेनुपति तेजा, हरीशंकर रेड्डी, पटनाला भुवनेश्वर राव, पिन्निंटी तेजस्वी, सत्यनारायण राजू