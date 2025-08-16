Cricket Match Schedule For Today: 16 अगस्त को AUS बनाम SA मैच समेत इन टीमों के बीच होगा क्रिकेट का महादंगल, जानिए सभी मुकाबलों का शेड्यूल और लाइव प्रसारण डिटेल्स
क्रिकेट मैच कार्यक्रम

International Cricket Match Schedule For Today: 16 अगस्त 2025 को क्रिकेट प्रेमियों के लिए दिन भर रोमांचक मुकाबलों की भरमार रहेगी. कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में सुबह 4:30 बजे वॉर्नर पार्क, सेंट किट्स में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और गयाना अमेज़न वॉरियर्स के बीच दूसरा मैच खेला जाएगा. वहीं, सुबह 7:00 बजे सिंगापुर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर सिंगापुर महिला टीम और कंबोडिया महिला टीम के बीच तीसरा टी20आई होगा. घरेलू क्रिकेट में आंध्र प्रीमियर लीग 2025 के तहत विशाखापट्टनम में डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम पर दो मुकाबले होंगे. दोपहर 1:30 बजे अमरावती रॉयल्स बनाम सिम्हाद्रि विज़ाग लायंस और शाम 6:30 बजे तुंगभद्रा वॉरियर्स बनाम काकीनाडा किंग्स. ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 का खेल बिगड़ेगी बारिश? जानिए केर्न्स के कैज़लिस स्टेडियम का मौसम

दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में अरुण जेटली स्टेडियम पर दोपहर 2:00 बजे वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम न्यू दिल्ली टाइगर्स और शाम 7:00 बजे सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स आमने-सामने होंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टी20आई केर्न्स के काजालीज़ स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:45 बजे शुरू होगा. कर्नाटक में महाराजा ट्रॉफी KSCA T20 2025 के तहत मैसूर के श्रीकांतदत्ता नरसिम्हा राजा वडियार ग्राउंड में दो मुकाबले होंगे. दोपहर 3:15 बजे शिवमोग्गा लायंस बनाम गुलबर्गा मिस्टिक्स और शाम 7:15 बजे मैसूर वॉरियर्स बनाम हुबली टाइगर्स.

16 अगस्त 2025 (शुक्रवार) के क्रिकेट मुकाबलों की सूची

टूर्नामेंट / सीरीज़ मुकाबला स्थान समय (IST) लाइव स्ट्रीमिंग / टीवी प्रसारण
कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम गयाना अमेज़न वॉरियर्स (दूसरा मैच) वॉर्नर पार्क, बैसटेयर, सेंट किट्स सुबह 4:30 बजे FanCode
कंबोडिया महिला टीम का सिंगापुर दौरा 2025 सिंगापुर महिला बनाम कंबोडिया महिला (तीसरा टी20आई) सिंगापुर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड, सिंगापुर सुबह 7:00 बजे
आंध्र प्रीमियर लीग 2025 अमरावती रॉयल्स बनाम सिम्हाद्रि विज़ाग लायंस (14वां मैच) डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम दोपहर 1:30 बजे FanCode
आंध्र प्रीमियर लीग 2025 तुंगभद्रा वॉरियर्स बनाम काकीनाडा किंग्स (15वां मैच) डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापट्टनम शाम 6:30 बजे FanCode
दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 वेस्ट दिल्ली लायंस बनाम न्यू दिल्ली टाइगर्स (23वां मैच) अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली दोपहर 2:00 बजे
दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स (24वां मैच) अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली शाम 7:00 बजे
दक्षिण अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया दौरा 2025 ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (तीसरा टी20आई) काजालीज़ स्टेडियम, केर्न्स दोपहर 2:45 बजे Sony Sports Network, SonyLIV
महाराजा ट्रॉफी KSCA टी20 2025 शिवमोग्गा लायंस बनाम गुलबर्गा मिस्टिक्स (11वां मैच) श्रीकांतदत्त नरसिम्हा राजा वडियार ग्राउंड, मैसूर दोपहर 3:15 बजे FanCode
महाराजा ट्रॉफी KSCA टी20 2025 मैसूर वॉरियर्स बनाम हुबली टाइगर्स (12वां मैच) श्रीकांतदत्त नरसिम्हा राजा वडियार ग्राउंड, मैसूर शाम 7:15 बजे FanCode
द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता 2025 ट्रेंट रॉकेट्स महिला बनाम सदर्न ब्रेव महिला (15वां मैच) ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम दोपहर 3:30 बजे FanCode
द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता 2025 ओवल इनविंसिबल्स महिला बनाम वेल्श फायर महिला (16वां मैच) केनिंग्टन ओवल, लंदन शाम 7:00 बजे FanCode
द हंड्रेड पुरुष प्रतियोगिता 2025 ट्रेंट रॉकेट्स बनाम सदर्न ब्रेव (15वां मैच) ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम शाम 7:00 बजे FanCode
द हंड्रेड पुरुष प्रतियोगिता 2025 ओवल इनविंसिबल्स बनाम वेल्श फायर (16वां मैच) केनिंग्टन ओवल, लंदन रात 10:30 बजे FanCode

नोट: प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी संबंधित अधिकार धारकों या प्लेटफॉर्म्स की आधिकारिक घोषणा के अनुसार बदल सकती है. अगर आप किसी विशेष मैच के स्कोर अपडेट या हाइलाइट्स के लिए लेटेस्टली वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं. दर्शक FanCode, JioHotstar, Sony LIV, या संबंधित ऐप पर जाकर अपने पसंदीदा मैचों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. कुछ स्ट्रीमिंग के लिए पास या सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता हो सकती है.