AUS vs SA 2025, Cairns Weather Report: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 का खेल बिगड़ेगी बारिश? जानिए केर्न्स के कैज़लिस स्टेडियम का मौसम

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Cairns Weather Report: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 16 अगस्त(शनिवार) को केर्न्स(Cairns) के कैज़लीज़ स्टेडियम(Cazaly's Stadium) में खेला जाएगा. सीरीज़ की शुरुआत मेज़बान ऑस्ट्रेलिया की रोमांचक जीत के साथ हुई, जहां उन्होंने पहले मैच में मेहमान टीम को हराया. टिम डेविड की धमाकेदार 83 रन की पारी ने टीम को एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया. हालांकि रयान रिकेल्टन ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन से मैच अपने नाम कर लिया. दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 मैच में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन
दूसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार वापसी की. 22 वर्षीय डेवाल्ड ब्रेविस ने नाबाद 125 रन ठोकते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. ऑस्ट्रेलियाई स्टार टिम डेविड ने एक बार फिर मैच पलटने की कोशिश की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के अनुशासित गेंदबाज़ों ने मेज़बानों को दबाव में रखा और सीरीज़ को निर्णायक मुकाबले तक पहुंचा दिया. निर्णायक टी20 में दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स
केर्न्स के कैज़लिस स्टेडियम का मौसम
तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए केयर्न्स में खिलाड़ियों को हवादार मौसम का सामना करना पड़ेगा. मैच के दिन बारिश की कोई संभावना नहीं है और तापमान 17 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. तेज हवाओं के कारण गेंदबाजों को अपनी लाइन और लेंथ पर विशेष ध्यान देना होगा, जबकि बल्लेबाजों के लिए भी हवा की दिशा के अनुसार शॉट चुनना महत्वपूर्ण होगा. समग्र रूप से मौसम खेल के अनुकूल है और बारिश न होने से पूरे 20-20 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.