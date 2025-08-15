AUS vs SA 3rd T20I 2025 Dream11 Team Prediction: दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 मैच में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Dream11 Prediction: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 16 अगस्त(शनिवार) को केर्न्स(Cairns) के कैज़लीज़ स्टेडियम(Cazaly's Stadium) में खेला जाएगा. चल रही ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20आई सीरीज़ बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं और अब AUS vs SA तीसरा टी20आई 2025 निर्णायक मुकाबला होगा. ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीता था, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए सीरीज़ में बराबरी कर ली. वहीं, ड्रीम11 फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने के इच्छुक प्रशंसक नीचे दिए गए टिप्स, टीम अपडेट और भविष्यवाणी देख सकते हैं. निर्णायक टी20 में दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स
दक्षिण अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया (AUS vs SA) दूसरा टी20आई 2025 एकतरफा बना दिया, जब उन्होंने तूफानी अंदाज़ में नाबाद 125 रन ठोककर टीम को सीरीज़ में बनाए रखा. ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बार फिर टिम डेविड सबसे सफल बल्लेबाज़ रहे, जिन्होंने 24 गेंदों में तेज़तर्रार 50 रन बनाए, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों के विफल रहने से टीम जीत से दूर रह गई. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज़ क्वेना माफाका ने अपनी शानदार लय जारी रखते हुए तीन विकेट चटकाए.
दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन
ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल ओवेन, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), बेन द्वारशुइस, सीन एबॉट, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड
दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रासी वैन डेर डुसेन, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, कैगिसो रबाडा, नकाबायोमजी पीटर, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी