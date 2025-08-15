AUS vs SA 3rd T20I 2025 Dream11 Team Prediction: दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 मैच में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन
कागिसो रबाडा और टिम डेविड(Photo Credit:X@ProteasMenCS)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Dream11 Prediction: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 16 अगस्त(शनिवार) को केर्न्स(Cairns) के कैज़लीज़ स्टेडियम(Cazaly's Stadium) में खेला जाएगा. चल रही ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20आई सीरीज़ बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं और अब AUS vs SA तीसरा टी20आई 2025 निर्णायक मुकाबला होगा. ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच जीता था, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए सीरीज़ में बराबरी कर ली. वहीं, ड्रीम11 फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने के इच्छुक प्रशंसक नीचे दिए गए टिप्स, टीम अपडेट और भविष्यवाणी देख सकते हैं. निर्णायक टी20 में दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दक्षिण अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया (AUS vs SA) दूसरा टी20आई 2025 एकतरफा बना दिया, जब उन्होंने तूफानी अंदाज़ में नाबाद 125 रन ठोककर टीम को सीरीज़ में बनाए रखा. ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बार फिर टिम डेविड सबसे सफल बल्लेबाज़ रहे, जिन्होंने 24 गेंदों में तेज़तर्रार 50 रन बनाए, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों के विफल रहने से टीम जीत से दूर रह गई. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज़ क्वेना माफाका ने अपनी शानदार लय जारी रखते हुए तीन विकेट चटकाए.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल ओवेन, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), बेन द्वारशुइस, सीन एबॉट, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रासी वैन डेर डुसेन, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, कैगिसो रबाडा, नकाबायोमजी पीटर, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी

AUS बनाम SA तीसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- ट्रिस्टियन स्टब्स (SA), एलेक्स कैरी(AUS) को ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.
AUS बनाम SA तीसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- एडेन मार्कराम (SA), मिशेल मार्श(AUS), डेवाल्ड ब्रेविस(SA) को अपनी ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटेसी टीम में बल्लेबाज के रूप में चुन सकते है.
AUS बनाम SA तीसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- ग्लेन मैक्सवेल(AUS), कॉर्बिन बॉश(SA), टिम डेविड(AUS) को ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम के ऑलराउंडर के रूप में जोड़ सकते हैं.
AUS बनाम SA तीसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- क्वेना माफाका(SA), जोश हेज़लवुड(AUS), बेन द्वारशुइस (AUS) जो ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.
AUS बनाम SA तीसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 प्रेडिक्शन लाइनअप: ट्रिस्टियन स्टब्स (SA), एलेक्स कैरी(AUS), एडेन मार्कराम (SA), मिशेल मार्श(AUS), डेवाल्ड ब्रेविस(SA), ग्लेन मैक्सवेल(AUS), कॉर्बिन बॉश(SA), टिम डेविड(AUS), क्वेना माफाका(SA), जोश हेज़लवुड(AUS), बेन द्वारशुइस (AUS)
ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन टीम का कप्तान डेवाल्ड ब्रेविस(SA) को बनाया जा सकता है, जबकि टिम डेविड(AUS) को उप-कप्तान चुना जा सकता है. इस कॉम्बिनेशन में बनाए गए टीम के साथ आप जीतकर करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकते है.

 