AUS vs SA 3rd T20I 2025 Preview: निर्णायक टी20 में दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल्स और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Preview: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 16 अगस्त(शनिवार) को केर्न्स(Cairns) के कैज़लीज़ स्टेडियम(Cazaly's Stadium) में खेला जाएगा. सीरीज़ की शुरुआत मेज़बान ऑस्ट्रेलिया की रोमांचक जीत के साथ हुई, जहां उन्होंने पहले मैच में मेहमान टीम को हराया. टिम डेविड की धमाकेदार 83 रन की पारी ने टीम को एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया. हालांकि रयान रिकेल्टन ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 17 रन से मैच अपने नाम कर लिया. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, बस एक क्लिक पर देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

दूसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका ने शानदार वापसी की. 22 वर्षीय डेवाल्ड ब्रेविस ने नाबाद 125 रन ठोकते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. ऑस्ट्रेलियाई स्टार टिम डेविड ने एक बार फिर मैच पलटने की कोशिश की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के अनुशासित गेंदबाज़ों ने मेज़बानों को दबाव में रखा और सीरीज़ को निर्णायक मुकाबले तक पहुंचा दिया.

टी20 में दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS vs SA Head To Head): दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम को 18 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम महज 9 मैच ही जीत सकी है.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(AUS vs SA Key Players To Watch Out): कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, जोश हेज़लवुड, रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(AUS vs SA Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज कॉर्बिन बॉश के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, डेवाल्ड ब्रेविस और जोश हेज़लवुड के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला 16 अगस्त(शनिवार) को केर्न्स के कैज़लीज़ स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 02:00 PM को होगा.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 2025 लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मैचों के ब्रॉडकास्ट अधिकार Star Sports Network के पास हैं. ऐसे में AUS vs SA तीसरे T20I 2025 के सभी मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट भारत में Star Sports के विभिन्न टीवी चैनलों पर किया जाएगा. चूंकि Star Sports Network के पास इस सीरीज़ के डिजिटल राइट्स भी हैं, इसलिए भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरे टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर की जाएगी. क्रिकेट फैंस JioHotstar के ऐप या वेबसाइट के जरिए इन रोमांचक मुकाबलों का आनंद कहीं से भी ले सकते हैं.

दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल ओवेन, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), बेन द्वारशुइस, सीन एबॉट, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एडेन मार्कराम (कप्तान), रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रासी वैन डेर डुसेन, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, कॉर्बिन बॉश, कैगिसो रबाडा, नकाबायोमजी पीटर, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी