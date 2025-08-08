How To Watch APL 2025 Live Streaming: आंध्र प्रीमियर लीग का हो रहा ताबड़तोड़ आगाज, जानिए घर बैठे कब, कहां और कैसे उठाएं मुकाबले का लुफ्त

आंध्र प्रीमियर लीग(Photo Credit:Insta @andhrapremierleague and LatestLY)

Where to Watch Andhra Premier League 2025 Live Telecast: आंध्र प्रीमियर लीग का चौथा सीजन एक बार फिर रोमांच के साथ लौट आया है. सात टीमों वाला यह टूर्नामेंट 8 अगस्त से 24 अगस्त के बीच खेला जाएगा. आंध्र प्रदेश टी20 प्रतियोगिता के इस चौथे संस्करण का आगाज़ काकीनाडा किंग्स और अमरावती रॉयल्स के बीच मुकाबले से होगा, जो विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीजन में भाग लेने वाली टीमें रॉयल्स ऑफ़ रायलसीमा, तुंगभद्रा वॉरियर्स, विजयवाड़ा सन शाइनर्स, काकीनाडा किंग्स, भीमवरम बुल्स, अमरावती रॉयल्स और सिम्हाद्रि विजाग लायंस हैं. कुल 25 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें 21 लीग मैच और चार प्लेऑफ़ शामिल होंगे. ईस्ट दिल्ली राइडर्स बनाम आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

एपीएल 2025 के उद्घाटन मुकाबले का आयोजन भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे (IST) होगा, जबकि बाकी मैच डबल-हेडर के रूप में दो समय स्लॉट दोपहर 1:30 बजे और शाम 6:30 बजे से खेले जाएंगे. इस सीजन में हनुमा विहारी, शेख राशीद, अश्विन हेब्बार, श्रीकर भरत और नितीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे. खास बात यह है कि आंध्र प्रीमियर लीग में पहली बार डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे मुकाबलों की सटीकता और रोमांच दोनों में इजाफा होगा.

आंध्र प्रीमियर लीग 2025 का लाइव प्रसारण कहां देखें?

आंध्र प्रीमियर लीग 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. ऐसे में प्रशंसक आंध्र प्रदेश टी20 प्रतियोगिता 2025 का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स 4 तेलुगु और सोनी स्पोर्ट्स 5 एचडी पर देख सकते हैं. आंध्र प्रदेश लीग 2025 के ऑनलाइन देखने के विकल्प के बारे में नीचे जानकारी दी गई है.

आंध्र प्रीमियर लीग 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

प्रशंसकों के पास आंध्र प्रदेश टी20 प्रतियोगिता 2025 को ऑनलाइन देखने का विकल्प भी है. आंध्र प्रीमियर लीग 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड पर उपलब्ध होगी, जहां दर्शक उनके ऐप और वेबसाइट के जरिए पास खरीदने के बाद पूरे मैचों का आनंद ले सकते हैं.