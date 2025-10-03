Afghanistan vs Bangladesh, 2nd T20I Match Match Key Players To Watch Out: अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 2nd T20I Match Key Players To Watch: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 3 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium में भारतीय सायनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान जेकर अली (Jaker Ali) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

इस सीरीज़ के लिए बांग्लादेश ने अनुभवी बल्लेबाज़ सौम्य सरकार को टीम में वापस बुलाया है. सौम्य सरकार ने आखिरी बार वेस्टइंडीज दौरे पर टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. हाल ही में सौम्य सरकार ने नेशनल क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने राजशाही और ढाका मेट्रो के खिलाफ क्रमशः 63 और 45 रन की पारी खेली.

पहले मुकाबले का हाल

पहले टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल 10 रन और इब्राहिम जादरान 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 31 गेंदों पर 40 रन और मोहम्मद नबी ने 25 गेंदों में 38 रन की अहम पारी खेली. अंतिम ओवरों में शराफुद्दीन अशरफ ने नाबाद 17 रन जोड़कर अफगानिस्तान को 9 विकेट खोकर 151 रन तक पहुंचाया.

बांग्लादेश की ओर से तंजीम हसन और रिशाद हुसैन ने 2-2 विकेट लिए। मुस्तफिजुर रहमान और नसुम अहमद को 1-1 सफलता मिली. लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने शानदार शुरुआत की. तंजीद हसन (51) और परवेज हुसैन (54) ने पहले विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी कर अफगानिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दीं. हालांकि बीच के ओवरों में बांग्लादेश की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम ने 12 से 16 ओवर के बीच में 6 विकेट गंवा दिए.

लेकिन अंत में नुरुल हसन (23* रन, 13 गेंद) और रिशाद हुसैन (14* रन, 9 गेंद) ने जिम्मेदारी संभाली और 8 गेंद शेष रहते बांग्लादेश को लक्ष्य तक पहुंचाकर 4 विकेट से जीत दिला दी. अफगानिस्तान के लिए कप्तान राशिद खान ने 4 विकेट झटके, लेकिन टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे. इसके अलावा फरीद अहमद और नूर अहमद को 1-1 विकेट मिला. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AFG vs BAN T20I Head To Head Record)

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच अब तक पिछले पांच सालों में 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. बांग्लादेश की टीम ने छह मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को पांच मैचों में जीत मिली हैं. इस सीरीज से दोनों टीमें बढ़त हासिल करना चाहेगी.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (SL vs AFG Key Players To Watch)

रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz): अफगानिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने नौ मैचों में 48 की औसत और 92.56 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज की निरंतरता और आक्रामकता अफगानिस्तान के टॉप आर्डर को मजबूती देती है.

अजमतुल्लाह उमरजई (Azmatullah Omarzai): अजमतुल्लाह उमरजई ने बल्ले से महत्वपूर्ण योगदान दिया है. अजमतुल्लाह उमरजई ने पिछले 10 मैचों में 32.71 की औसत और 69.81 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 229 रन बनाए हैं.

नूर अहमद (Noor Ahmad): अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज नूर अहमद ने पिछले छह मुकाबलों में 5.35 की इकॉनमी और 23.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 14 विकेट हासिल किए हैं. नूर अहमद का सटीक और आक्रामक गेंदबाजी अफगानिस्तान के लिए सफलता का एक बड़ा कारण रहा है.

जेकर अली (Jaker Ali): बांग्लादेश के कप्तान जेकर अली ने पिछले 10 मैचों में 41.88 की औसत और 139.58 की स्ट्राइक रेट से 335 रन बनाए हैं. जेकर अली का अनुभव और स्थिरता बांग्लादेश के लिए पारी को संभालने में अहम भूमिका निभा सकती है.

तंजीद हसन तमीम (Tanzid Hasan Tamim): बांग्लादेश के बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम ने पिछले 8 मैचों में 120 की स्ट्राइक रेट से 192 रन बनाए हैं. हालांकि तंजीद हसन तमीम का प्रदर्शन औसत रहा है, लेकिन उनमें पारी की शुरुआत में टीम को मजबूती देने की क्षमता है.

मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman): बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने पिछले 9 मैचों में 8.28 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए हैं. मुस्तफिजुर रहमान की तेज़ गेंदबाजी ने नई गेंद से विकेट दिलाने के अलावा डेथ ओवरों में भी प्रभावी प्रदर्शन किया है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs BAN 2nd T20I Likely Playing XI)

अफगानिस्तान (AFG Likely Playing XI): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सिदीकुल्लाह अतल, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, ए.एम. ग़ज़नफ़र, फ़ज़लहक फ़ारूकी.

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), तंजीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदय, जाकेर अली, शमीम हुसैन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्ताफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद/शरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.