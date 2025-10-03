Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया(Photo credits: X/@BLACKCAPS)

New Zealand National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd T20I Match Satta Bazar Favourite Team: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 3 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) स्थित बे ओवल स्टेडियम (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड को छह विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. अब दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई माइकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: New Zealand vs Australia, 2nd T20I Match Live Streaming In India: दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

दूसरे मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 181 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से टिम रॉबिन्सन ने सबसे ज्यादा नाबाद 106 रनों की शानदार पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 182 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महज 16.3 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान मिशेल मार्श ने सबसे ज्यादा 85 रनों की धुआंधार पारी खेली.

मेजबान न्यूज़ीलैंड जहां नियमित कप्तान मिचेल सैंटनर, विल ओ’रूर्के, ग्लेन फिलिप्स और फिन एलेन की गैरमौजूदगी में युवा खिलाड़ियों को आजमाएगा, वहीं ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल और हाल ही में संन्यास ले चुके मिशेल स्टार्क के बिना उतरेगा.

जिम्बाब्वे में टी20 ट्राई-सीरीज के दौरान माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में न्यूज़ीलैंड ने सभी पांच मैच जीते थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीन में से दो मुकाबले जीते थे. अब ब्रेसवेल एक बार फिर कीवी टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी.

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs AUS Head To Head)

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अब तक कुल 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 14 जीते हैं. न्यूजीलैंड ने 06 जीते हैं. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 फॉर्मेट में पिछले 5 सालों में 11 मैच खेले गए हैं जिसमें आस्ट्रेलिया ने 8 मैच जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 3 मैच जीते हैं.

न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच पर सट्टा बाजार गर्म (NZ vs AUS Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (NZ vs AUS Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में ऑस्ट्रेलिया की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.