BAN vs AFG 3rd ODI 2025 Live Streaming: अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश तीसरे वनडे रोमांचक मुकाबले से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Match Live Telecast: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा मुकाबला 14 अक्टूबर(मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम(Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. अफगानिस्तान ने पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और अब उन्होंने यह सीरीज पूरी तरह से जीत ली है. राशिद खान की कप्तानी वाली टीम बेहतरीन फॉर्म में है, और अब वे मंगलवार को होने वाले तीसरे वनडे में भी बिना किसी दबाव के खेलने के लिए उतरेगी क्योंकि उनके लिए यह मैच डेड रबर जैसा है. इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अफगानिस्तान टीम में कोई बदलाव करती है या नहीं.

वहीं, बांग्लादेश ने टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए सफाया किया था, लेकिन वनडे चरण में उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है. बांग्लादेश टीम अब आखिरी वनडे जीतकर इस दौरे का सकारात्मक अंत करना चाहेगी. यह जीत उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और 2027 के वनडे विश्व कप की तैयारी में मददगार साबित होगी.

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का तीसरा मुकाबला 14 अक्टूबर(मंगलवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 05:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस शाम 05:00 बजे होगा.

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे मुकाबले के टीवी प्रसारण अधिकार उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में भारतीय दर्शक BAN बनाम AFG तीसरे वनडे का लाइव टेलीकास्ट किसी भी टीवी चैनल पर नहीं देख पाएंगे.

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को BAN बनाम AFG मैच देखने के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है. FanCode पर फैंस लाइव मैच, लाइव स्कोर और हाइलाइट्स का भी आनंद ले सकते हैं.