Cricketer Dies of Heart Attack: उत्तर प्रदेश(UP) के मुरादाबाद(Moradabad) में एक चौंकाने वाली, दुखद और भावनात्मक घटना घटी है. 50 वर्षीय क्रिकेटर अहमर खान(Ahmer Khan) का क्रिकेट मैच जीतने के कुछ पल बाद ही मैदान पर निधन हो गया. यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना बिलारी थाना क्षेत्र के शुगर मिल ग्राउंड पर हुई. मृतक अहमर खान मुरादाबाद के जाने-माने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, जिन्होंने अंतिम ओवर डालकर अपनी टीम को 11 रन से जीत दिलाई थी. रणजी ट्रॉफी मुकाबले से पहले झारखंड टीम के साथ कोयंबटूर पहुंचे ईशान किशन, आदियोगी के किए दर्शन, देखें वायरल तस्वीरें

मैच की अंतिम गेंद फेंकने के बाद अहमर खान अचानक पिच पर बैठ गए और तुरंत बेहोश हो गए. साथी खिलाड़ियों ने उनकी मदद की, कुछ ने CPR देने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. बताया जाता है कि अहमर खान ने थोड़ी देर के लिए हलचल जरूर दिखाई, लेकिन अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

50 वर्षीय क्रिकेटर की मैदान पर मौत

यह घटना मुरादाबाद के क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अहमर खान स्थानीय स्तर पर खूब लोकप्रिय और बेहद समर्पित खिलाड़ी थे. वे एकता विहार, मुरादाबाद के निवासी थे और खेल के प्रति उनके समर्पण व खेल भावना की काफी सराहना होती रही. इस असमय निधन पर टूर्नामेंट आयोजकों ने भी उनके परिवार और साथियों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)