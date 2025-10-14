Cricketer Dies of Heart Attack: उत्तर प्रदेश(UP) के मुरादाबाद(Moradabad) में एक चौंकाने वाली, दुखद और भावनात्मक घटना घटी है. 50 वर्षीय क्रिकेटर अहमर खान(Ahmer Khan) का क्रिकेट मैच जीतने के कुछ पल बाद ही मैदान पर निधन हो गया. यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना बिलारी थाना क्षेत्र के शुगर मिल ग्राउंड पर हुई. मृतक अहमर खान मुरादाबाद के जाने-माने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे, जिन्होंने अंतिम ओवर डालकर अपनी टीम को 11 रन से जीत दिलाई थी. रणजी ट्रॉफी मुकाबले से पहले झारखंड टीम के साथ कोयंबटूर पहुंचे ईशान किशन, आदियोगी के किए दर्शन, देखें वायरल तस्वीरें
मैच की अंतिम गेंद फेंकने के बाद अहमर खान अचानक पिच पर बैठ गए और तुरंत बेहोश हो गए. साथी खिलाड़ियों ने उनकी मदद की, कुछ ने CPR देने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. बताया जाता है कि अहमर खान ने थोड़ी देर के लिए हलचल जरूर दिखाई, लेकिन अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
50 वर्षीय क्रिकेटर की मैदान पर मौत
आज के टाइम में जिंदगी कितनी सस्ती है देख लो
मुरादाबाद
क्रिकेट मैच के दौरान क्रिकेटर(बॉलर) की हार्ट अटैक से मौत,परिवार में मचा कोहराम pic.twitter.com/PuVIL2SPxK
— VIVEK YADAV (@vivek4news) October 13, 2025
यह घटना मुरादाबाद के क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अहमर खान स्थानीय स्तर पर खूब लोकप्रिय और बेहद समर्पित खिलाड़ी थे. वे एकता विहार, मुरादाबाद के निवासी थे और खेल के प्रति उनके समर्पण व खेल भावना की काफी सराहना होती रही. इस असमय निधन पर टूर्नामेंट आयोजकों ने भी उनके परिवार और साथियों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है.
