ज़िम्बाब्वे (Zimbabwe) में एक ट्रक चालक मरते मरते बचा है. ट्रक चलाते समय ड्राईवर थकान के कारण 2 मिनट तक सो गया. ड्राईवर इतना थका था कि अलार्म बजने के बाद भी नहीं उठा. जिसके बाद ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन ड्राईवर को कोई चोट नहीं आई. यह चौंकाने वाली घटना ट्रक के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना कथित तौर पर बुलावायो ( Bulawayo) के पास हुई, हालांकि स्थान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. किस्मत आची थी कि ट्रक की चपेट में कोई और वाहन नहीं आया. इस हादसे ने लंबी दूरी की ड्राइविंग के दौरान चालक की थकान और नींद को लेकर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है. यह भी पढ़ें: Viral Video: टाइफून रागासा से मकाओ में जलसैलाब, बाढ़ में मछली पकड़ते नजर आए स्थानीय

ज़िम्बाब्वे में हाईवे पर 2 मिनट तक सोता रहा ट्रक ड्राइवर

🔸Zimbabwean truck driver falls asleep Dashcam captures the driver dozing off while his truck drifts off the road and flips over! गडकरी का सड़क होता गड्ढे पहले गाड़ी रोक देते 😂 pic.twitter.com/wimzCDpZya — Kreately.in (@KreatelyMedia) September 24, 2025

