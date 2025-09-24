इंटरनेट पर एक जालसाज का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने आपको अधिकारी बताकर बिना पास के गरबा प्रोग्राम में घुस गया. वीडियो में शख्स को बहुत ही कॉन्फिडेंस से सिक्योरिटी गार्ड के सामने चेकिंग से गुजरते और गरबा प्रोग्राम में वायरलेस पर बात करने का नाटक करते हुए देखा जा सकता है. काफी देर तक शख्स आयोजन में ऐसे ही घूमता रहा. पुलिस को जब उस पर शक हुआ तो पूछताछ के बाद शख्स को गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद आरोपी ने अपने किये पर माफी मांगी. यह मामला गुजरात के डूमस का है. यह भी पढ़ें: Viral Video: यूपी के लखीमपुर खीरी में लाइब्रेरी के बाहर लड़की से छेड़छाड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

गरबा प्रोग्राम में अधिकारी बनकर घुसा शख्स

View this post on Instagram A post shared by SuratCityPolice (@suratcitypolice)

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)