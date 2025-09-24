उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक लड़की के साथ लाइब्रेरी के बाहर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. यह पूरी घटना वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है एक युवक लगातार लड़की का पीछा करता है और जब वह लाइब्रेरी में दाखिल होने लगती है, तो उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करता है. लड़की मदद के लिए लाइब्रेरी के अंदर बैठे शख्स के पास जाती है. कर्मचारी ने जब उससे पूछताछ की तो आरोपी ने अपने आपको लड़की का प्रेमी बताया. यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शाहबाज उर्फ अमन को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ सदर कोतवाली थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह भी पढ़ें: Rajasthan: कोटा में पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर प्रेमी जोड़ों ने की अश्लील हरकत, वीडियो हुआ वायरल

यूपी के लखीमपुर खीरी में लाइब्रेरी के बाहर लड़की से छेड़छाड़

Aise padh payengi Betiyan, @Uppolice? In UP's Lakhimpur Kheri, a girl entering a library being was physically harassed by a man who was following her. The library staffer comes to the rescue. The accused could be heard saying he is the boyfriend. Visibly shaken girl confronts… pic.twitter.com/20MoCI8M03 — Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 23, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)