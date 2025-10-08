ब्राज़ील के अमेज़न क्षेत्र में रियो नीग्रो नदी में गोलियों से घायल एक जगुआर पानी में तैरता मिला. उसके शरीर पर कई गोलियों के घाव मिले हैं. जो दिल को झकझोर देनेवाल है. जगुआर पानी में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था. स्थानीय लोगों की सतर्कता और तत्परता से सूचना मिलने के बाद, सैन्य पुलिस और वन्यजीव विशेषज्ञों की एक संयुक्त टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और जानवर को सुरक्षित बचाया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जानवर बहुत ही कमजोर दिखिया दे रहा है. अधिकारियों ने जगुआर को बचाने के लिए फौरन एक बचाव नाव का इंतज़ाम किया. उसे किनारे तक लाने के बाद पशु चिकित्सा केंद्र में भेजा गया, जहां उसका तत्काल इलाज शुरू किया गया. जगुआर का इलाज जारी है, उसे विशेष चिकित्सकीय देखभाल मिल रही है और वह लगातार निगरानी में है. उम्मीद की जा रही है कि समय पर उपचार से उसकी जान बचाई जा सकेगी. यह भी पढ़ें: Dog vs Cobra in Mirzapur: यूपी के मिर्जापुर में कोबरा और जर्मन शेफर्ड में हुई भीषण लड़ाई, कुत्ते और सांप दोनों की मौत

रियो नीग्रो नदी में तैरता मिला गोलियों से घायल जगुआर

