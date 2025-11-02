Delhi Metro Fight: दिल्ली (Delhi) की मेट्रो (Metro) में आएं दिन विवाद और मारपीट देखने को मिलती है. ऐसा ही एक वीडियो मेट्रो से सामने आया है. जहांपर सीट पर बैठने को लेकर एक शख्स ने दुसरे यात्री से जमकर विवाद किया.यात्री सीट पैर फोल्ड करके बैठा हुआ था और ऐसे में दुसरे एक यात्री ने उससे विवाद किया. इस दौरान शख्स कहता है की, तुझे एक बार बोला समझ में नहीं आता, ये तरीका है, तेरा बैठने का. इसके बाद दूसरा यात्री कहता है, इसमें क्या बुराई है बैठने में. इसके बाद शख्स कहता है, हां बुराई है, नवाब है क्या तू कही का? इसके बाद ये शख्स कहता है की ,' ये आदमी पागल है क्या? तो दूसरा शख्स कहता है ,' पागल तू है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @gnwnews_a नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Viral Video: दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में दो युवतियों के बीच मारपीट, जमकर बरसाएं एक दूसरे पर थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
बैठने को लेकर दिल्ली मेट्रो में हुआ विवाद
Fight inside Delhi Metro over some seating issues #delhimetro #gnwnews pic.twitter.com/5YFWPntYGO
— GNW_News (@gnwnews_a) November 2, 2025
