यूपी के सीतापुर से एक हैरान अचानक मौत की एक घटना सामने आई है, जिसमें एक आरएसएस (RSS) कार्यकर्ता को अचानक गिरते हुए देखा जा सकता है. यह हादसा तब हुआ जब अंकित सिंह नाम के एक कार्यकर्ता पदयात्रा में ढोल बजाते हुए अचानक संतुलन खो बैठा और चलते-चलते ही औंधे मुंह गिर पड़ा. यह दृश्य देख वहां मौजूद अन्य स्वयंसेवक सदमे में आ गए और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह घटना संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित पथ संचलन के दौरान हुई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चिंता और शोक की लहर दौड़ गई है. यह भी पढ़ें: Ghaziabad Shocker: दर्दनाक! बहुभोज खाकर लौट रहा था 6 साल का मासूम, तेज रफ्तार SUV ने कुचला; आरोपी गिरफ्तार

यूपी के सीतापुर में मार्च में ढोल बजा रहे RSS कार्यकर्ता की अचानक गिरकर मौत

An RSS worker playing drum during procession taken out in UP's Sitapur to commemorate centenary year celebrations collapsed and died. pic.twitter.com/vYRQOM4M4z — Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 3, 2025

