यूपी के सीतापुर से एक हैरान अचानक मौत की एक घटना सामने आई है, जिसमें एक आरएसएस (RSS) कार्यकर्ता को अचानक गिरते हुए देखा जा सकता है. यह हादसा तब हुआ जब अंकित सिंह नाम के एक कार्यकर्ता पदयात्रा में ढोल बजाते हुए अचानक संतुलन खो बैठा और चलते-चलते ही औंधे मुंह गिर पड़ा. यह दृश्य देख वहां मौजूद अन्य स्वयंसेवक सदमे में आ गए और उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह घटना संघ के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित पथ संचलन के दौरान हुई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चिंता और शोक की लहर दौड़ गई है. यह भी पढ़ें: Ghaziabad Shocker: दर्दनाक! बहुभोज खाकर लौट रहा था 6 साल का मासूम, तेज रफ्तार SUV ने कुचला; आरोपी गिरफ्तार

यूपी के सीतापुर में मार्च में ढोल बजा रहे RSS कार्यकर्ता की अचानक गिरकर मौत

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)