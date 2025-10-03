Ghaziabad Shocker: दर्दनाक! बहुभोज खाकर लौट रहा था 6 साल का मासूम, तेज रफ्तार SUV ने कुचला; आरोपी गिरफ्तार

Indirapuram Accident News (Photo- @BheemsenaBheem/X)

Ghaziabad Road Accident: गाजियाबाद (Ghaziabad Murder) के इंदिरापुरम इलाके में गुरुवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. यहां शांति नगर के शक्ति खंड-4 (Shanti Nagar, Shakti Khand-4) में एक तेज रफ्तार कार ने 6 साल के बच्चे की जान ले ली. मृतक बच्चे का नाम युवराज है. हादसे के बाद इलाके में गुस्सा भड़क गया और आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोग थाने पहुंच गए. जानकारी के मुताबिक, बच्चा एक सामुदायिक भोज (Community Feast) में खाना खाकर घर लौट रहा था, तभी अचानक एक एसयूवी ने उसे टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कार को रुकवाया. कार में चालक के साथ एक महिला और एक बच्चा भी सवार था.

ये भी पढें: Ghaziabad News: गाजियाबाद में हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी में पुलिसवालों का डांस गर्ल के साथ ठुमके लगाना पड़ा भारी, दरोगा समेत 3 सस्पेंड; VIDEO

गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने छीन ली मासूम की जान

आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

पुलिस (Ghaziabad Police) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चालक नितिन को गिरफ्तार कर लिया और कार को जब्त कर लिया. नितिन नोएडा की एक आईटी कंपनी (IT Company) में काम करता है. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बच्चा एक गड्ढे से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे टक्कर लग गई.

हादसे की खबर फैलते ही हंगामा

हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोग थाने पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया. एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव (ACP Abhishek Srivastava) और अन्य अधिकारी भीड़ को शांत करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की शीघ्र जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग

युवराज के पिता, जो एक मजदूर हैं, ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि उनका बेटा सड़क किनारे खाना खा रहा था, तभी एक एसयूवी ने उसे कुचल दिया. पिता ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 106 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि जाँच में यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या गाड़ी वाकई तेज गति से चल रही थी.

आरोपी चालक फिलहाल हिरासत में है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. इस दुखद दुर्घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है.