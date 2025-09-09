सहारनपुर से एक हैरान कर देनेवाला वीडियो सामने आया है, जहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती उठकार अपनी चक्की में ले जाता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है. यह घटना सहारनपुर के फतेहपुर थाना क्षेत्र की है. वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति चक्की का मालिक है और 11 साल की बच्ची को उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है. लेकिन बच्ची ने आखिरी तक संघर्ष किया और शख्स के चंगुल से बच गई. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है. यह भी पढ़ें: VIDEO: रेप का आरोपी लॉकअप से ठीक से चलते हुए निकला, पुलिस ने कान में कुछ कहा.. फिर लंगडाते हुए चलने लगा, सोशल मीडिया पर आनंद का वीडियो हुआ वायरल

अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 11 साल की बच्ची का रेप करने की कोशिश की

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)