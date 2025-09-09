VIDEO: रेप का आरोपी लॉकअप से ठीक से चलते हुए निकला, पुलिस ने कान में कुछ कहा.. फिर लंगडाते हुए चलने लगा, सोशल मीडिया पर आनंद का वीडियो हुआ वायरल

Credit-(X,@pinewz_official)

आनंद,गुजरात: आपने कई ऐसे वीडियो देखें होंगे, जिसमें मारपीट के आरोपी, छेड़खानी के आरोपियों को जब पुलिस कार्रवाई करती है तो इनके वीडियो सामने आते है.जहांपर दो पुलिस इन्हें सहारा देती है और ये लंगडाते हुए चलते है. ऐसा ही एक मामला गुजरात (Gujarat) से सामने आया है.यहांपर एक रेप (Rape) का आरोपी जब उसे पुलिस लॉकअप से बाहर निकालती है ,तो वह ठीक से चलता है, इसके बाद उसके कान में कुछ पुलिस (Police) कहती है और इसके बाद उसकी चाल बदल जाती है और वह लंगडाते हुए चलते हुए दिखाई देता है. ये वीडियो गुजरात के आनंद (Anand) का बताया जा रहा है. इस वीडियो पर अब सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे है.

आरोपी का लंगडाने का वीडियो आया सामने

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक़ ये घटना आनंद (Anand) के आंकलाव पुलिस स्टेशन (Police Station) की बताई जा रही है. ये आरोपी रेप और हत्या का आरोपी है. बताया जा रहा है की 5 साल की बच्ची को आरोपी भुट्टा खिलाने के बहाने ले गया और इसके बाद उसके साथ रेप कर उसे नदी में फेंक दिया. पुलिस ने सीसीटीवी की जांच कर गांव के ही रहनेवाले इस आरोपी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ (SDRF) की बच्ची की तलाश शुरू की और तीन दिन बाद उसे बरामद किया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ रेप की घटना का खुलासा हुआ. इसके बाद आरोपी ने पूरी घटना बताई. आरोपी ने बेरहमी से बच्ची का रेप कर उसका गला घोंटकर कर उसकी हत्या कर उसको नदी में फेंका था.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है इस वीडियो पर उठने लगे सवाल

बता दें की पहले भी ऐसे कई वीडियो (Video) सामने आएं है. जिसमें देखा जा सकता है की आरोपियों को दो पुलिस (Police) कर्मी सहारा देते है और आरोपी लंगडाते हुए चलते है. लोगों को ऐसा लगता है, जैसे इनकी खूब पिटाई की गई है. लेकिन इस वीडियो में पुलिस आरोपी के पास जाकर कुछ कहती है और इसके बाद आरोपी लंगडाकर चलता है. इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पुलिस पर भी सवालियां निशान उठ रहे है.