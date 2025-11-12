दिल्ली (Delhi) के अशोका रोड (Ashoka Road) स्थित एक होटल के बाहर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. रात में रिकॉर्ड की गई इस क्लिप में दो पुरुष और एक महिला को लाल कपड़े पहनी एक अन्य महिला से झगड़ते और उसे रोकने की कोशिश करते देखा जा सकता है. वीडियो में महिला चिल्लाती है, “मेरी बहन को अकेला छोड़ दो,” जिससे यह संकेत मिलता है कि विवाद दो बहनों के बीच था. क्लिप में पुरुषों को महिला से गाली-गलौज करते और उसे कार रोकने से रोकते हुए दिखाया गया है. जैसे ही महिला SUV के पास पहुंचती है, एक व्यक्ति उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ ले जाता है. कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और वीडियो के अंत में उसकी लाइटें दिखाई देती हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: जयपुर एलिवेटेड रोड के नीचे फंसा नगर निगम का डंपर, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

लग्ज़री होटल के बाहर महिलाओं की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल

📍Delhi - Shangri-La Hotel, Ashoka Road इस वीडियो में दो लड़के और एक लड़की दूसरी लड़की के ऊपर चढ़ कर उसे दबा रहे हैं। कौन सही है और कौन गलत - ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो हो रहा है वो बेहद गलत है। दिल्ली पुलिस से अपील है कि इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और जो भी ये वीडियो… pic.twitter.com/io1QlqTxNo — JIMMY (@Jimmyy__02) November 11, 2025

