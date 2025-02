दक्षिण अफ्रीका में संतरे से लदे एक ख़राब ट्रक पर ठोकर खाने के बाद हाथियों का झुंड अवसरवादी चोर बन गया. 21 फरवरी को कैमरे में कैद और व्यापक रूप से साझा किए गए इस वायरल वीडियो में मैकेनिक वाहन की मरम्मत करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि हाथी चुपके से फलों को लूट रहे हैं. यह असामान्य दृश्य एक ग्रामीण क्षेत्र में होता है, जहां राजसी जानवर स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं और जब मैकेनिक मरम्मत का काम करते हैं उस दौरान संतरे को लूट लेते हैं. फुटेज में हाथियों को अपनी सूंड से कुशलता से संतरे पकड़ते हुए दिखाया गया है, उन्हें इंसानों की मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यह भी पढ़ें: Viral Video: अफ्रीकी जंगली कुत्तों के झुंड से अपने बच्चे को बचाती दिखी मां जिराफ, भावुक करने वाला वीडियो हुआ वायरल

When time is money !

This interaction highlights a mix of coexistence and tension between humans and elephants in areas where their habitats overlap. The "tax" might be a small price for drivers, but it’s a reminder of how these majestic animals adapt to a world increasingly… pic.twitter.com/Nckvr59TCX

