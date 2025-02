Viral Video: अफ्रीकी जंगली कुत्तों के झुंड से अपने बच्चे को बचाती दिखी मां जिराफ, भावुक करने वाला वीडियो हुआ वायरल

Giraffe Viral Video: मां तो मां होती है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है. मां को इस धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि वो अपनी संतान की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार रहती है. अगर बच्चा किसी मुसीबत में फंस जाता है तो मां उसे बचाने के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने से भी पीछे नहीं हटती है. संतान के लिए मां की ममता का उदाहरण पेश करने वाले कई वीडियो आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर देखने को मिलते रहते हैं. इसी कड़ी में भावुक करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें मां जिराफ (Giraffe) अफ्रीकी जंगली कुत्तों (African Wild Dogs) के झुंड से अपने बच्चे को बचाती नजर आ रही है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- एक मां जिराफ अपने बछड़े को अफ्रीकी जंगली कुत्तों के समूह से बचाती है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 111.7k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: मां की पीठ पर सवार होकर मजे से सैर करता दिखा नन्हा जिराफ, Viral Video देख बन जाएगा आपका दिन

जंगली कुत्तों के झुंड से बच्चे की रक्षा करती मां जिराफ

A mother giraffe protects her calf from a group of African wild dogs pic.twitter.com/s0dG5IBqsw

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 21, 2025