उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बंदरों के आतंक की एक और घटना सामने आयी है, जहां बनादारों का एक झुंड बीजेपी नेता प्रवीन सेठी पर धावा बोलता हुआ नज़र आ रहा है. यह हमला हापुड़ की लक्ष्मण गली में हुआ, जिसमें वह घायल हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराज़गी और चिंता दोनों देखने को मिल रही है. सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई. जिसमें देखा जा सकता है कि सेठी अपने स्कूटर पर बाजार से लौट रहे थे, जब बंदरों ने उन पर हमला कर दिया. सेठी जैसे तैसे जान बचाकर भागे लेकिन बंदर उन्हें दौड़ाते रहे. इस भयावह घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. यह भी पढ़ें: Monkey Attack: यूपी के हापुड़ में बंदरों का उत्पात, स्कूटर चला रही मां और बच्चों पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद घटना

यूपी के हापुड़ में बंदरों का उत्पात

