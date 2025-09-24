उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बंदरों का आतंक देखने को मिला. 23 सितंबर को शाम करीब 4:20 बजे एक माँ और अपने दो बच्चों को स्कूटर पर बैठाकर कहीं जा रही थी. तभी अचानक बंदरों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया. यह पूरी घटना वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. बन्दों के हमले के कारण महिला का संतुलन बिगड़ गया, देखा देखि में अन्य बंदरों ने भी पीछा करना शुरू कर दिया. मां और बच्चे पास के एक घर में जान बचाकर भागे और उनकी जान बच गई. यह भी पढ़ें: Hapur Accident: तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक सवार की दूसरी गाड़ी के साथ टक्कर, 3 लोग बुरी तरह घायल, हापुड़ का VIDEO आया सामने

यूपी के हापुड़ में बंदरों का उत्पात

बंदर है.. हनुमानजी नहीं!#हापुड़ में स्कूटी पर बच्चों को लेकर जा रही मां पर बंदरों ने हमला किया. स्कूटी गिरी तो बंदरों को शिकार मिल गया. बच्चों को लेकर बेबस मां भागी तो बंदरों ने और बड़ी तादात में हमला किया एक घर में घुसकर किसी तरह मां, बच्चों ने जान बचाई pic.twitter.com/5BPjFu63Z0 — Narendra Pratap (@hindipatrakar) September 24, 2025

