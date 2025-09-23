Hapur Accident: तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक सवार की दूसरी गाड़ी के साथ टक्कर, 3 लोग बुरी तरह घायल, हापुड़ का VIDEO आया सामने

हापुड़, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हापुड़ (Hapur) जिले में एक भीषण सड़क हादसा (Accident) सामने आया है. जहांपर दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए. इस हादसे का वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की दो लोग एक बाइक पर सवार होकर धीमे रफ्तार से चल रहे होते है और इसी दौरान दूसरी तरफ से एक स्पोर्ट्स बाइक पर सवार युवक तेज रफ्तार से आता है और इनकी गाड़ी के साथ टकरा जाता है. इस हादसे के बाद सभी लोग नीचे गिर जाते है और स्पोर्ट्स बाइक हवा में उछलकर नीचे गिरती है. इसके बाद आसपास मौजूद लोग दौड़कर इनकी मदद करते है.
इस एक्सीडेंट का वीडियो (Video)सोशल मीडिया X पर @imayankindian नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Hapur Car Accident: हापुड़ में तेज रफ्तार कार का कहर! सीढ़ियों से उछलकर सीधे होटल में जा घुसी, 4 लोगों को कुचला, 1 की हुई मौत;VIDEO
दो बाइक सवारों की आमने सामने टक्कर
यूपी: हापुड़ के धोलाना थाना इलाके पीपलेडा में दो स्पोर्ट्स बाइक आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक कई फीट हवा में उछल गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना CCTV में कैद हो गई। #Hapur #Accident pic.twitter.com/56H1dIKpQE
— iMayankofficial 🇮🇳 (@imayankindian) September 23, 2025
घायलों को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट
बताया जा रहा है की ये घटना हापुड़ के गांव पिपलेड़ा के डासना मार्ग पर हुई है. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि स्पोर्ट्स बाइक टक्कर के बाद कई बार पलटी खाती हुई सड़क पर गिर गई. हादसे के बाद सभी युवक गंभीर चोटों के साथ सड़क पर पड़े दिखाई दिए.
लोगों ने की मदद
एक्सीडेंट के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया. डॉक्टरों ने बताया कि तीनों युवकों को समय पर इलाज मिल गया है और उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है.