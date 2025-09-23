Hapur Accident: तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक सवार की दूसरी गाड़ी के साथ टक्कर, 3 लोग बुरी तरह घायल, हापुड़ का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@imayankindian)

हापुड़, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हापुड़ (Hapur) जिले में एक भीषण सड़क हादसा (Accident) सामने आया है. जहांपर दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए. इस हादसे का वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की दो लोग एक बाइक पर सवार होकर धीमे रफ्तार से चल रहे होते है और इसी दौरान दूसरी तरफ से एक स्पोर्ट्स बाइक पर सवार युवक तेज रफ्तार से आता है और इनकी गाड़ी के साथ टकरा जाता है. इस हादसे के बाद सभी लोग नीचे गिर जाते है और स्पोर्ट्स बाइक हवा में उछलकर नीचे गिरती है. इसके बाद आसपास मौजूद लोग दौड़कर इनकी मदद करते है.

दो बाइक सवारों की आमने सामने टक्कर

घायलों को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट

बताया जा रहा है की ये घटना हापुड़ के गांव पिपलेड़ा के डासना मार्ग पर हुई है. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि स्पोर्ट्स बाइक टक्कर के बाद कई बार पलटी खाती हुई सड़क पर गिर गई. हादसे के बाद सभी युवक गंभीर चोटों के साथ सड़क पर पड़े दिखाई दिए.

लोगों ने की मदद

एक्सीडेंट के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया. डॉक्टरों ने बताया कि तीनों युवकों को समय पर इलाज मिल गया है और उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है.