उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देनेवाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को आवारा कुत्ते की बेरहमी से पीटाई करते हुए और उसका जबड़ा फाड़ते हुए देखा जा सकता है. शुक्रवार रात बशिरतगंज में कुत्ते ने एक 8 साल के बच्चे को पेट में काट लिया. जब उसके पिता अपने बेटे को बचाने गए तो कुत्ते ने उन्हें भी हाथ में काट लिया. जिसके बाद वीरेन्द्र गुस्से से बौखला गए और कुते को बेरहमी पीटने के बाद उसका जबड़ा फाड़ दिया. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश फ़ैल गया. हनुमंत जीव आश्रय के कार्यकर्ता कुत्ते को इलाज के लिए अस्पताल ले गए लेकिन उसकी मौत हो गई. पुलिस ने वीरेंद्र के खिलाफ पशु क्रूरता का मामला दर्ज कर लिया है. यह भी पढ़ें: Ghaziabad Shocker: गाजियाबाद में बेरहमी की हदें पार! युवक ने कुत्ते के पिल्ले की डंडे से पीटकर ली जान, फिर सेकंड फ्लोर से फेंका नीचे, VIDEO आया सामने
शख्स में कुत्ते का जबड़ा फाड़ा
#उन्नाव: बेटे को कुत्ते ने काटा, गुस्से में पिता ने कुत्ते का जबड़ा फाड़ा#uttarpradesh #unnao #dog #crime #uppolice #straydog @Uppolice @unnaopolice #thevoiceofhind #The_Voice_Of_Hind #viralvideo #UmarKhalid pic.twitter.com/VDXW0h2Ixa
— The Voice Of Hind (@thevoiceofhind) September 2, 2025
कुत्ते की निर्मम हत्या
उन्नाव से हौरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां 8 साल के बच्चे को कुत्ते ने दौड़ाया और उसे काट लिया. उसके बाद गुस्साए पिता ने कुत्ते को पहले जमकर पीटा फिर कुत्ते का जबड़ा फाड़कर उसे मार डाला. कुत्ते का जबड़ा चीरते और दर्द से कराहते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.… pic.twitter.com/zTZQhKVk0P
— ABP News (@ABPNews) September 2, 2025
पुलिस ने किया मामला दर्ज
प्रकरण के संदर्भ में थाना दही पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है, कार्यवाही प्रचलित है।
— UNNAO POLICE (@unnaopolice) September 2, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)