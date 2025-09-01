Ghaziabad Shocker: गाजियाबाद में बेरहमी की हदें पार! युवक ने कुत्ते के पिल्ले की डंडे से पीटकर ली जान , फिर सेकंड फ्लोर से फेंका नीचे, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@jmdnewsflash)

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: बेजुबान जानवरों के साथ क्रूरता (Cruelty) की कई घटनाएं सामने आती है. ऐसी ही एक घटना गाजियाबाद (Ghaziabad) के लोनी के अंकुर बिहार थाना इलाकें से सामने आई है. जहांपर एक युवक ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी है. यहांपर एक शख्स ने एक कुत्ते के पिल्ले को पहले तो डंडे से जमकर पीटा और उसकी जान ले ली और इसके बाद उसे दुसरे फ्लोर से नीचे फेंक दिया. इस घटना के सामने आने के बाद पशु प्रेमियों (Animal Lovers) में काफी आक्रोश है. इस घटना को लेकर एनिमल लवर अंजली नाम की महिला ने पुलिस स्टेशन में शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और शख्स पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. जहांपर शख्स कुत्ते के पिल्ले को पकड़कर छत से फेंक रहा है.

कुत्ते के पिल्ले की पीटकर ली जान

क्या है शख्स पर आरोप

इसी बिल्डिंग में रहनेवाली महिला अंजली ने आरोप लगाया है की पहली मंजिल पर रहनेवाले शख्स ने तीन महीने के एक स्ट्रीट डॉग (Street Dog) को पीट-पीटकर मार डाला और इसके बाद उसे बेरहमी से नीचे फेंक दिया. इस घटना में गंभीर रूप से घायल बच्चे ने दम तोड़ दिया. इस बारे में जब अंजली ने शख्स की पत्नी से बात की तो ,' उसने कहा की कुत्ता डरकर खुद ही नीचे कूद गया. जब की सीसीटीवी (CCTV) में वह कुत्ते के पिल्ले को नीचे फेंकते हुए दिखाई दे रहा है.

इस घटना से एनीमल लवर्स में फैला रोष

इस घटना के बाद अंजली ने शिकायत दर्ज कर आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम (Animal Cruelty Act) के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस घटना के बाद इलाकें में भी रोष फैल गया है और शख्स पर कार्रवाई की मांग की जा रही है.