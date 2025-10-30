चीन के निंगबो शहर से एक दर्दनाक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी को स्विमिंग सिखाते वक्त हादसे का शिकार हो गया. यह हादस तब हुआ वह अपनी 7 वर्षीय बेटी को सही डाइविंग पोज़ दिखाने की कोशिश कर रहा था. यह हादसा 18 अक्टूबर को हुआ, जब 37 वर्षीय व्यक्ति करीब 3.6 फुट गहरे पूल में डाइव लगाने की कोशिश कर रहा था. उसने जैसे ही छलांग लगाई, उसका सिर जोर से पूल के तल से टकरा गया. इस टक्कर में उसकी ग्रीवा (cervical) रीढ़ की हड्डी टूट गई. जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया. जिसकी वजह से वो किसी को आवाज़ भी नहीं लगा सका. शख्स का शरीर लगभग 16 मिनट तक पूल की सतह पर तैरता रहा, जब तक कि मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने उसे देखा और बाहर निकाला. उसे तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी गर्दन में गंभीर चोटें आई हैं. चिकित्सा प्रयासों के बावजूद, उस व्यक्ति ने पांच दिनों बाद दम तोड़ दिया. यह भी पढ़ें: बेंगलुरु में खौफनाक मर्डर का VIDEO: कार का शीशा टूटने पर पति-पत्नी ने 2 KM किया पीछा, फिर बाइक सवार को कुचलकर मार डाला

बेटी को तैरना सिखाते हुए पिता की मौत

