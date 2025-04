Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर वैसे तो आए दिन ऐसे कई वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, जिन्हें देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. इसी कड़ी में एक पक्षी का मनमोहक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक नन्हा पक्षी (Bird) अपना घोंसला (Nest) बनाने के लिए हस्की डॉग (Husky Dog) के फर को इकट्ठा करता दिख रहा है. अपनी नन्ही चोंच से यह पक्षी हस्की डॉग से उसके फर इकट्ठा कर रहा है. इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए हस्की से फर इकट्ठा कर रहा है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इसे 300k व्यूज मिल चुके हैं. आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक नन्हा पक्षी हस्की डॉग के पास पहुंचता है और उसकी बॉडी से उसके फर कलेक्ट करने लगता है, ताकि वो अपना सुंदर घोंसला बना सके. यह भी पढ़ें: Viral Video: मजे से नन्हे पपी की पीठ पर चढ़कर सवारी करता दिखा पक्षी, दिल छू लेने वाला क्यूट वीडियो हुआ वायरल

घोंसला बनाने के लिए हस्की के फर को इकट्ठा करता पक्षी

Bird collecting fur from a husky to build its nest pic.twitter.com/ZPnhkzcsd3

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) April 19, 2025