Gurugram News: हरियाणा (Haryana) के गुरुग्राम (Gurugram) में दो दिन पहले एक शर्मनाक वीडियो सामने आया था. जिसमें चलती थार गाड़ी के दरवाजे से लटककर युवक ने सड़क पर पेशाब की थी. अब पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है. बता दें की दो दिन पहले इस वीडियो के वायरल होने के बाद काफी विवाद हुआ था और लोगों ने इस युवक पर कार्रवाई की मांग की थी. इस युवक ने चलती गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क पर बड़ी बेशर्मी के साथ पेशाब की थी. इस युवक का वीडियो (Video) पीछे से आ रहे वाहन सवार ने बना लिया था और इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस (Police) हरकत में आई और इन दोनों को गिरफ्तार किया और इनके थार गाड़ी भी जब्त कर ली. ये भी पढ़े:Gurugram: शर्मनाक हरकत! युवक ने चलती कार के दरवाजे पर खड़े होकर की पेशाब, गुरुग्राम का VIDEO देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी

थार गाड़ी से पेशाब करनेवाले आरोपी को किया गिरफ्तार

