Gurugram News: हरियाणा (Haryana) के गुरुग्राम (Gurugram) में दो दिन पहले एक शर्मनाक वीडियो सामने आया था. जिसमें चलती थार गाड़ी के दरवाजे से लटककर युवक ने सड़क पर पेशाब की थी. अब पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है. बता दें की दो दिन पहले इस वीडियो के वायरल होने के बाद काफी विवाद हुआ था और लोगों ने इस युवक पर कार्रवाई की मांग की थी. इस युवक ने चलती गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क पर बड़ी बेशर्मी के साथ पेशाब की थी. इस युवक का वीडियो (Video) पीछे से आ रहे वाहन सवार ने बना लिया था और इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस (Police) हरकत में आई और इन दोनों को गिरफ्तार किया और इनके थार गाड़ी भी जब्त कर ली. ये भी पढ़े:Gurugram: शर्मनाक हरकत! युवक ने चलती कार के दरवाजे पर खड़े होकर की पेशाब, गुरुग्राम का VIDEO देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी
थार गाड़ी से पेशाब करनेवाले आरोपी को किया गिरफ्तार
🚨 चलती गाड़ी में शर्मनाक हरकत — #गुरुग्राम_पुलिस की सख्त कार्रवाई!
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में चलती गाड़ी में खिड़की से खड़े होकर पेशाब करने व लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले दोनों आरोपियों को @gurgaonpolice ने किया गिरफ्तार। 👮♂️
आरोपियों के कब्जा से वारदात में प्रयुक्त थार कार… pic.twitter.com/P883mvw2Ni
— Gurugram Police (@gurgaonpolice) October 24, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)